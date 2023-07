Premiér dôveruje Hamranovi, v rezorte vnútra chce riešiť aj eurofondy

Bratislava 26. júla (TASR) - Policajný prezident Štefan Hamran má aj po odchode Ivana Šimka z vedenia rezortu vnútra dôveru premiéra Ľudovíta Ódora. Predseda vlády, ktorý je poverený aj riadením Ministerstva vnútra (MV) SR, skonštatoval, že v rezorte sa chce venovať primárne čerpaniu eurofondov, migrácii a príprave predčasných septembrových parlamentných volieb.



"Zatiaľ som nezaznamenal nič, čo by ma vyrušovalo. Takisto ako aj predchádzajúci minister Šimko pri odchode povedal, že policajnému prezidentovi dôveruje, tak aj ja mu dôverujem," uviedol Ódor na margo policajného vedenia. Predpokladá, že polícia bude naďalej pokračovať s rovnakou intenzitou pri riešení káuz, ktoré trápia Slovensko, bez toho, aby do toho Ódor zasahoval.



Nemyslí si, že vzťah ministra vnútra a policajného prezidenta má byť postavený na emóciách. Myslí si, že obaja sú dostatoční profesionáli, aby sa tomu vyhli. Skonštatoval, že negatívne emócie vznikajú aj z nedostatočnej komunikácie. "Snažím sa problémom predchádzať a dostatočne proaktívne komunikovať," uviedol. Čo sa týka nominácie Pavla Ďurku do funkcie vo vedení policajnej inšpekcie, Ódor zatiaľ neuvažuje o jeho výmene.



Ódor dodal, že v rezorte vnútra sa už oboznámil aj s ďalšími jeho útvarmi. Prioritné preňho bude čerpanie eurofondov, kde sa chce pozrieť na jednotlivé projekty realisticky a zistiť, čo sa dá ešte urobiť pre dočerpanie financií. Dodal, že ďalšou dôležitou témou ministerstva je zabezpečenie bezproblémového a transparentného priebehu volieb. Rovnako sa chce venovať migrácii, ktorá aktuálne rezonuje v Európe.



Šimko skončil vo funkcii ministra vnútra v polke júla. Návrh na odobratie poverenia odôvodnil Ódor i prezidentka Zuzana Čaputová naštrbenou dôverou medzi Šimkom a vedením polície. Prezidentka argumentovala snahou neohroziť personálnu stabilitu v Policajnom zbore. Odmietla, že by konala na niečí nátlak. Premiér i prezidentka hovorili o hrozbe odchodu viac ako dvoch desiatok ľudí z vedenia polície.