Premiér dúfa, že samit Trumpa a Putina bude viesť k prímeriu
Pre nás ako pre vládu, ktorá je mierovo orientovaná, je najpodstatnejšie to, aby piatkové stretnutie na území Spojených štátov dospelo predovšetkým k tomuto záveru, povedal.
Autor TASR
Bratislava 15. augusta (TASR) - Pre vládu SR je najpodstatnejšie, aby samit amerického a ruského prezidenta Donalda Trumpa a Vladimira Putina viedol k prímeriu a zastaveniu nezmyselného zabíjania Slovanov na Ukrajine. Vyhlásil to premiér Robert Fico (Smer-SD) na piatkovej tlačovej konferencii.
„Pre nás ako pre vládu, ktorá je mierovo orientovaná, je najpodstatnejšie to, aby piatkové stretnutie na území Spojených štátov dospelo predovšetkým k tomuto záveru. Potom máme druhé želanie, a tým je, aby prípadná dohoda o prímerí a mieri nebola narušená,“ povedal.
Fico naznačil, že samit môže priniesť aj iné výsledky. „Pokiaľ budeme poznať ďalšie výsledky tohto rokovania, tak sa k nim budeme v priebehu dnešného dňa spoločne vyjadrovať,“ avizoval.
Na Aljaške sa majú v piatok stretnúť ruský prezident Vladimir Putin a americký prezident Donald Trump. Témou rokovania má byť vojna na Ukrajine a možnosti jej ukončenia. Hlavným cieľom je podľa Trumpa dohodnúť druhé stretnutie, ktoré by však bolo trojstranné aj s účasťou prezidenta Ukrajiny Volodymyra Zelenského.
