Premiér E. Heger sa zoznámil s projektom 5P centra sociálnych služieb

Galanta 13. augusta (TASR) – Rozhodnutie začleniť do plánu obnovy aj kapitolu o duševnom zdraví a alokovať naň prostriedky sa ukázalo byť správnym krokom. Potreba služieb v tejto oblasti je narastajúca a preto treba oceniť každý projekt, ktorý sa duševnému zdraviu venuje. Uviedol to predseda vlády Eduard Heger (OĽANO) počas svojej piatkovej návštevy v Galante v centre sociálnych služieb (CSS), ktorého zriaďovateľom je Trnavský samosprávny kraj (TTSK).



Aktuálne CSS poskytuje ako prvé na Slovensku v rámci 5P - prvého podporného projektu pre pomáhajúce profesie pobytové služby zamestnancom sociálnych zariadení TTSK, ktorí trpeli dlhodobou záťažou pri starostlivosti o klientov počas pandémie. Projekt má podľa premiéra veľkú budúcnosť a je nasledovaniahodný aj v iných regiónoch. „Budeme takýchto projektov, pomáhajúcich proti profesijnému vyhoreniu, potrebovať viac, ale je skvelé, že už máme ľudí, ktorí ním prešli a máme ich výpovede o tom, ako im to pomohlo,“ povedal premiér.







Centrum dokáže poskytnúť za rok pomoc zhruba 250 zamestnancom sociálnych služieb, pričom v kraji ich je aktuálne podľa slov predsedu TTSK Jozefa Viskupiča okolo 1100. „Chceli by sme do budúcnosti, aby sa z takejto pomoci stal systémový nástroj, aby peniaze, ktoré pôjdu z plánu obnovy, mohli byť zdrojmi pre túto oblasť a zároveň aby sa projekt mohol rozšíriť napríklad o učiteľov či vodičov, kde evidujeme takisto väčšiu či menšiu mieru vyhorenia,“ dodal Viskupič.



CSS sídli v objekte, ktorý malo vo výpožičke združenie Čistý deň. Využívalo spolu dva objekty oddelené cestou v miestnej časti Galanty-Hody. Budovu CSS po odobratí akreditácie TTSK vrátilo, no druhý objekt a pozemky, ktoré malo od roku 2005 na základe zmluvy o pôžičke, vrátiť odmieta. „Vedú sa v danej veci spolu štyri súdne spory,“ informoval Viskupič. Druhý objekt by TTSK pomohol podľa jeho slov v rozšírení služieb CSS, ktoré pôvodne pred pandémiou formovalo svoje portfólio aj na pomoc klientom s novodobými chorobami, ako sú Alzheimerova a Parkinsonova choroba či skleróza multiplex, a ďalšie služby.