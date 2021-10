Premiér: Na reformy z plánu obnovy príde prvých 822 miliónov eur

Bratislava 4. októbra (TASR) - Na Slovensko príde v nasledujúcich týždňoch v rámci plánu obnovy prvých 822 miliónov eur. Smerovať majú na oblasť zdravotníctva, školstva a justície. V pondelok na Úrade vlády SR to uviedol predseda vlády Eduard Heger (OĽANO).



"Začali sme realizovať plán obnovy a odolnosti. Ideme dať Slovensko do formy," avizoval Heger s tým, že SR bolo jednou z prvých krajín, ktoré odovzdali plán. V rámci krajín V4 bol schválený ako prvý. Podľa jeho slov ho vyhodnotili ako jeden z najkvalitnejších plánov v rámci EÚ.



Súčasťou "reformnej jesene" bude okrem iného aj reforma zdravotníctva. Tá sa začne optimalizáciou siete nemocníc. Predseda vlády vyhlásil, že ambíciou je zlepšiť zdravotnú starostlivosť na Slovensku, lebo "ide o najvyššiu hodnotu mať zdravých občanov". Sľúbil výstavbu nových nemocníc a rekonštrukcie starších nemocníc.



Minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský (nominant OĽANO) verí, že takýto krok prinesie pozitívnu zmenu ako pre pacientov, tak aj zdravotníckych pracovníkov. Je rád, že sa okrem reformy nemocničnej siete má spustiť aj reforma ambulantnej siete. Zdôraznil, že žiadne nemocnice sa zatvárať nebudú, v pláne je transformovať lôžkový fond podľa spádu



Z plánu obnovy bude financovaná aj reforma justície, vzniknúť má nová súdna mapa. "Je potrebné urobiť zmenu v organizácii súdov, aby sme mali sudcu, ktorý je odborník," vyhlásila ministerka spravodlivosti Mária Kolíková. Sudcovia sa budú špecializovať na vybranú agendu, čo má zabezpečiť, aby každý občan dostal v primeranom čase dobre zdôvodnené rozhodnutie. Vzniknúť majú aj samostatné správne súdy. Poznamenala, že v súčasnosti je problém hlavne pri zložitejších veciach. Plán obnovy umožní vytvoriť materiálne podmienky.



Podľa Hegera prinesú aj prospešné zmeny v riadení vysokých škôl. Z prieskumov verejnosti vyplýva, že vzdelávanie ľudia považujú za druhú najdôležitejšiu oblasť spomedzi priorít plánu obnovy. "Je tu dopyt, aby sme mali radšej menej vysokých škôl, ale viac kvalitných. Preto odmeníme dobrovoľné spájanie vysokých škôl do väčších životaschopných celkov," povedal. Zmenou má podľa Hegera prejsť aj hodnotenie a systém akreditácie vysokých škôl. "Školy budú hodnotené podľa vedeckého výkonu a uplatnenia svojich absolventov. Na základe tejto zmeny môžeme z plánu obnovy použiť peniaze na zvýšenie výkonnosti vysokých škôl - 213 miliónov eur," povedal premiér.



Minister školstva, vedy, výskumu a športu Branislav Gröhling (SaS) povedal, že cieľom je, aby financie z plánu obnovy pomohli každému jednému žiakovi od materských až po vysoké školy. Finančné prostriedky z plánu obnovy budú smerovať do regionálneho i vysokého školstva. Rozšíriť by sa mali materské školy, zmenou prejde obsah vzdelávania, financie pôjdu aj na digitalizáciu škôl či vzdelávanie učiteľov. V rámci vysokého školstva pôjde napríklad o zmenu financovania vysokého školstva. Šéf rezortu školstva podotkol, že prvé financie z plánu obnovy už čerpajú a vyhlásené boli prvé výzvy. Financie budú smerovať hlavne pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia a žiakov ohrozených školských neúspechom, napríklad do školských klubov detí, personálu materských škôl či doučovania.