Premiér Eduard Heger odmieta konšpirácie o obrannej spolupráci s USA

Bratislava 6. januára (TASR) - Premiér Eduard Heger (OĽANO) odmieta akékoľvek konšpirácie spojené s dohodou o obrannej spolupráci s USA. Ide o štandardnú rámcovú zmluvu, ktorá upravuje podmienky obrannej spolupráce. O stanovisku premiéra informovala hovorkyňa predsedu vlády Ľubica Janíková.



Heger pripomenul, že túto zmluvu majú uzavretú so Spojenými štátmi ako kľúčovým členom Severoatlantickej aliancie všetky štáty na východnej hranici NATO, teda aj Poľsko a Maďarsko. "Slovensko je tak poslednou krajinou, ktorá sa pridá," zdôraznil premiér.



Uviedol, že ide o rámcovú zmluvu, ktorá nedáva automatické právo žiadnemu vojakovi Spojených štátov na vstup do krajiny. "Preto ktokoľvek, kto sa snaží navodiť dojem, že Slovensko stráca touto zmluvou suverenitu alebo že Spojené štáty budú môcť na základe tejto rámcovej zmluvy privážať svoju techniku a zbrane na územie Slovenskej republiky, buď túto zmluvu nečítal, alebo zámerne zavádza," skonštatoval Heger.



Pripomenul, že akékoľvek konkrétne aktivity ozbrojených síl USA na území SR musia byť samostatne schválené, či už vládou SR, alebo Národnou radou SR. "O návrhu rámcovej zmluvy po riadnom pripomienkovom konaní bude rokovať vláda a po jej schválení parlament. Celý proces je teda maximálne transparentný," dodal Heger.



Dohoda o spolupráci v oblasti obrany medzi SR a USA (DCA) by umožnila americkým ozbrojeným silám využívať vojenské letiská Malacky-Kuchyňa a Sliač, prípadne iné dohodnuté zariadenia a priestory. Slovensko ich má poskytovať bez nájomného. Platiť by mala desať rokov. Potom zostáva platná alebo ju možno vypovedať s ročnou výpovednou lehotou.



Minister obrany Jaroslav Naď (OĽANO) pri predstavení dohody zdôraznil, že ide o štandardnú medzinárodnú dohodu. Deklaroval, že dokument plne rešpektuje suverenitu SR. V prvej vlne má dohoda umožniť čerpať približne 100 miliónov dolárov na modernizáciu obrannej infraštruktúry. Akákoľvek infraštruktúra, ktorá bude postavená, bude majetkom SR.



Dohodu kritizovala opozičná parlamentná strana Smer-SD aj mimoparlamentný Hlas-SD.