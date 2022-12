Premiér: EÚ vyslala krajinám západného Balkánu veľmi pozitívny signál

Tirana/Bratislava 6. decembra (TASR) - Európska únia (EÚ) vyslala samitom v Tirane veľmi pozitívny signál, že to s krajinami západného Balkánu myslí vážne. Po jeho skončení v utorok priebeh samitu zhodnotil premiér SR Eduard Heger (OĽANO).



"Pozitívnym výsledkom je - čo jasne rezonovalo - prepojenie aj z hľadiska cestovného ruchu. Práve dohoda medzi telekomunikačnými spoločnosťami o tom, že sa už od októbra budúceho roka začne harmonizácia roamingu. Myslím si, že to z hľadiska cestovného ruchu ocenia aj naši občania," spresnil. Ako ďalej dodal, postupne dôjde k redukcii roamingových cien až do ich úplného vyrovnania v roku 2029.



Na samite v Tirane podľa Hegera dominovali aktuálne témy - téma migrácie, ktorej sa týkala aj spolupráca v posilnení ochrany hraníc, a spolupráca v riešení situácie v krajinách, kde migrácia vzniká. "Zároveň sme hovorili aj o energetickej infraštruktúre - tu vidíme ďalšiu dôležitú spoluprácu aj z krátkodobého hľadiska. Potrebujeme investovať do infraštruktúry. Je tu veľký priestor na investície a vzájomnú ekonomickú prepojenosť," povedal premiér SR.



Ako ďalej zdôraznil, západný Balkán je z hľadiska európskeho kontinentu dôležitý aj z bezpečnostného hľadiska.



Deklaráciu samitu v Tirane označil Heger za veľmi komplexnú a vyzdvihol, že obsahuje aj konkrétne sumy, ktoré EÚ napríklad poskytne na pomoc občanom západného Balkánu pri zvládaní energetickej krízy.



(osobitný spravodajca TASR Erik Rédli)