Premiér: Európa musí byť silnejšou, NATO je pilierom bezpečnosti
Autor TASR,aktualizované
Bratislava 12. mája (TASR) - Európa musí byť silnejšou a odolnejšou a Severoatlantická aliancia (NATO) je stále pilierom bezpečnosti na Slovensku aj v Európskej únii. V príhovore počas otvorenia veľtrhu IDEB Defence & Security 2026 na bratislavskom výstavisku na Einsteinovej ulici to vyhlásil predseda vlády SR Robert Fico (Smer-SD). Dodal, že je zástancom strategickej nezávislosti a určitej autonómie Európy v bezpečnostných a zahraničnopolitických otázkach. Na otvorení konferencie boli prítomní aj viacerí ministri, poslanci Národnej rady SR či zahraničné delegácie Česka, Azerbajdžanu, Macedónska alebo Vietnamu.
„To znamená napredovať v prvom rade v individuálnej schopnosti brániť sa, ktorá je základným stavebným kameňom našej kolektívnej obrany. Myslím si, že nás čakajú ťažké diskusie, vážení priatelia, a chcem vysloviť presvedčenie, že aj táto medzinárodná výstava dá priestor na odvážne úvahy o tom, čo ďalej. Ako má vyzerať nová bezpečnostná štruktúra, lebo je evidentné, že pristupujeme k novej európskej a svetovej bezpečnostnej štruktúre,“ myslí si.
Fico zároveň vyzdvihol slovenský obranný priemysel. Slovenské výrobky označil za svetovú špičku, čo podľa neho potvrdzuje aj široká medzinárodná účasť na veľtrhu.
Minister obrany Robert Kaliňák (Smer-SD) poukázal, že vystavovaná obranná technika je výsledkom medzinárodných spoluprác. „Stretnutia našich zahraničných partnerov s našimi spoločnosťami majú šancu vyprodukovať nové výrobky, ktoré sa uplatňujú všade vo svete. Som veľmi rád, že dnes môžu naši návštevníci vidieť aj vystavené techniky našich priateľov z mnohonárodnej brigády, ktorá na Slovensku zabezpečuje a zvyšuje našu pripravenosť pri obrane,“ poukázal.
Šéf rezortu vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD) pripomenul, že na veľtrhu vystavujú svoju techniku aj Policajný zbor či Hasičský a záchranný zbor. „Hasiči prezentujú robotické systémy, drony, miniponorky aj mobilnú komunikačnú techniku. Polícia zase predstavuje špecializované kapacity, moderné kriminalistické a expertízne technológie, vrátane 3D dokumentovania miesta činu, ale aj pripravenosť elitných útvarov zasiahnuť v ich najťažších situáciách,“ uviedol. Pripomenul význam komunikácie v záchranných zložkách.
Na bratislavskom výstavisku na Einsteinovej ulici sa v utorok začal obranný veľtrh IDEB Defence & Security 2026. Návštevníci si môžu pozrieť viac ako 250 kusov obrannej a bezpečnostnej techniky v stánkoch vyše 150 vystavovateľov zo 17 krajín. Medzi technikou sú aj slovenské stíhačky F-16 či nový systém protivzdušnej obrany Barak MX z Izraela. Veľtrh potrvá do štvrtka (14. 5.).
