Premiér Fico odcestoval do Angoly, zúčastní sa na summite EÚ a AÚ
Na Slovensko sa premiér vráti v utorok 25. novembra.
Autor TASR
Bratislava 22. novembra (TASR) - Predseda vlády SR Robert Fico v sobotu odcestoval do Angoly, kde sa v pondelok a v utorok koná summit Európskej únie (EÚ) a Africkej únie a (AÚ). Hlavnou témou tohto v poradí už siedmeho summitu štátov EÚ a AÚ je Podpora mieru a prosperity prostredníctvom účinného multilateralizmu. TASR o tom informoval tlačový a informačný odbor Úradu vlády (ÚV) SR
„Lídri krajín EÚ a AÚ budú v hlavnom meste Angoly Luande diskutovať o posilňovaní spolupráce v oblasti mieru, bezpečnosti, správe vecí verejných a multilateralizmu, ako aj o zabezpečovaní prosperity. Hovoriť budú aj o migrácii a mobilite,“ upresnil ÚV SR. Na Slovensko sa premiér vráti v utorok 25. novembra.
