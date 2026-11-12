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Premiér Fico posunul odlet na zasadnutie EPC v Írsku na popoludnie
Na štvrtkové zasadnutie EPC príde približne 50 prezidentov a premiérov.
Autor TASR
Bratislava 12. novembra (TASR) - Slovenský premiér Robert Fico odletí vo štvrtok do írskeho Dublinu až popoludní. Pôvodne mal odcestovať približne o 9.00 h. Zúčastniť sa má na záverečnom plenárnom zasadnutí Európskeho politického spoločenstva (EPC) a na neformálnom summite lídrov členských krajín Európskej únie. O zmene termínu odletu informoval Úrad vlády SR, dôvod však nešpecifikoval. Úvodné plenárne zasadnutie EPC v Dubline je na programe o 11.30 h miestneho času (12.30 SEČ), informuje TASR.
Na štvrtkové zasadnutie EPC príde približne 50 prezidentov a premiérov. Rokovať budú najmä o bezpečnosti a obrane, konkurencieschopnosti Európy a pokračujúcej ruskej vojenskej agresii proti Ukrajine. Súčasťou programu budú aj diskusie o hybridných hrozbách, migrácii a energetickej bezpečnosti. Na stretnutí sa zúčastní aj kanadský premiér Mark Carney.
EPC vzniklo v roku 2022 s cieľom posilniť politický dialóg a spoluprácu v širšom európskom priestore. Združuje členské štáty EÚ aj ďalšie krajiny vrátane Británie, Švajčiarska, Arménska či Azerbajdžanu. Deviate zasadnutie sa uskutoční pod heslom „Európa - silná, bezpečná a prepojená“.
V piatok bude nasledovať neformálny summit lídrov 27 členských štátov Európskej únie. Jeho hlavnou témou bude umelá inteligencia a jej vplyv na európske hospodárstvo a spoločnosť. Predstavitelia členských krajín sa budú zaoberať aj ďalšou finančnou pomocou pre Ukrajinu a koordináciou postupu pri prípadných rokovaniach o ukončení vojny.
V súvislosti s oboma stretnutiami Írsko pripravilo najväčšiu bezpečnostnú operáciu vo svojej histórii. Dôvodom sú rastúce obavy z hybridných útokov a nedávna vlna falošných bombových hrozieb po celej Európe
Na štvrtkové zasadnutie EPC príde približne 50 prezidentov a premiérov. Rokovať budú najmä o bezpečnosti a obrane, konkurencieschopnosti Európy a pokračujúcej ruskej vojenskej agresii proti Ukrajine. Súčasťou programu budú aj diskusie o hybridných hrozbách, migrácii a energetickej bezpečnosti. Na stretnutí sa zúčastní aj kanadský premiér Mark Carney.
EPC vzniklo v roku 2022 s cieľom posilniť politický dialóg a spoluprácu v širšom európskom priestore. Združuje členské štáty EÚ aj ďalšie krajiny vrátane Británie, Švajčiarska, Arménska či Azerbajdžanu. Deviate zasadnutie sa uskutoční pod heslom „Európa - silná, bezpečná a prepojená“.
V piatok bude nasledovať neformálny summit lídrov 27 členských štátov Európskej únie. Jeho hlavnou témou bude umelá inteligencia a jej vplyv na európske hospodárstvo a spoločnosť. Predstavitelia členských krajín sa budú zaoberať aj ďalšou finančnou pomocou pre Ukrajinu a koordináciou postupu pri prípadných rokovaniach o ukončení vojny.
V súvislosti s oboma stretnutiami Írsko pripravilo najväčšiu bezpečnostnú operáciu vo svojej histórii. Dôvodom sú rastúce obavy z hybridných útokov a nedávna vlna falošných bombových hrozieb po celej Európe