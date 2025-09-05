Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Piatok 5. september 2025
< sekcia Slovensko

PREMIÉR FICO SA V UŽHORODE STRETOL S UKRAJINSKÝM PREZIDENTOM ZELENSKÝM

.
Na snímke predseda vlády SR Robert Fico (Smer-SD) počas tlačovej konferencie na tému "Dostatok plynu za rozumné ceny pre domácnosti a priemysel - národnoštátny záujem SR" 12. júla 2025 v Bratislave. Foto: TASR - Martin Baumann

Ide o prvé bilaterálne stretnutie Fica so Zelenským na Ukrajine. Jednou z hlavných tém ich rozhovorov bude energetická infraštruktúra.

Autor TASR
,aktualizované 
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Užhorod 5. septembra (TASR) - Predseda vlády SR Robert Fico sa v piatok v Užhorode stretol s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským, informuje TASR.

Ide o prvé bilaterálne stretnutie Fica so Zelenským na Ukrajine. Jednou z hlavných tém ich rozhovorov bude energetická infraštruktúra. O záveroch rokovania budú lídri informovať na spoločnej tlačovej konferencii.

Súčasťou slovenskej delegácie v Užhorode je aj podpredsedníčka vlády SR a ministerka hospodárstva Denisa Saková a minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Juraj Blanár. Ukrajinského prezidenta sprevádza premiérka Julija Svyrydenková.

Fico sa so Zelenským stretol krátko po návrate Číny, kde v utorok absolvoval bilaterálne rokovanie s ruským prezidentom Vladimirom Putinom. Počas stretnutia Fico vyhlásil, že so Zelenským otvorí otázku ukrajinských útokov na ropnú infraštruktúru. Oznámil tiež, že z hodinovej diskusie s Putinom medzi štyrmi očami si „urobil niekoľko záverov a posolstiev, ktoré mieni v piatok odovzdať Zelenskému“.

Premiér Ukrajinu naposledy navštívil v októbri 2024, keď sa v Užhorode uskutočnilo spoločné rokovanie slovenskej a ukrajinskej vlády.
.

Neprehliadnite

REMIŠOVÁ: Prioritou hnutia Za ľudí na jeseň bude antipapalášsky zákon

Smutná správa: Zomrel svetoznámy odevný návrhár Giorgio Armani

Putin na stretnutí s Ficom vyzdvihol zahraničnú politiku SR

OTESTUJTE SA: Ovládate históriu? Zistite, čo všetko (ne)viete o SNP