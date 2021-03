Premiér: Francúzsko daruje Slovensku 15.000 vakcín AstraZeneca

Bratislava 4. marca (TASR) - Slovensko dostane od Francúzska darom 15.000 vakcín AstraZeneca. Na sociálnej sieti o tom informuje predseda vlády SR Igor Matovič (OĽANO).



"V čase, keď je pre všetky krajiny Európskej únie pochopiteľne veľmi citlivé ponúknuť vlastné vakcíny iným krajinám, hoci ich niekde inde pre zlú situáciu môžu potrebovať viac, o to väčšie je toto gesto a o to väčšia je naša vďaka francúzskej vláde," uviedol Matovič.



Pripomína aj to, že Francúzsko sa aktívne zasadilo o to, aby Slovensko prostredníctvom EÚ dostalo SOS dávku 100.000 vakcín od Pfizer/BioNTech.



Veľvyslanectvo Francúzskej republiky v Bratislave doplnilo, že prezident Emmanuel Macron v stredu (3. 3.) kontaktoval prezidentku SR Zuzanu Čaputovú a premiéra Matoviča, aby ich informoval, že "Francúzsko sa rozhodlo odpovedať na výzvu a žiadosť o solidaritu, plne si uvedomujúc vážnosť zdravotníckej krízy, ktorej Slovensko čelí." Vakcíny by na Slovensko mali doraziť v najbližších dňoch.



"Francúzsko je presvedčené, že v boji proti pandémii COVID-19 je účinná kolektívna mobilizácia EÚ v duchu zodpovednosti a spolupráce. Zdravotnícku krízu vyriešime jednotným európskym konaním a solidaritou," uviedla Bronislava Sinčáková z tlačového oddelenia francúzskej ambasády na Slovensku.