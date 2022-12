Premiér: Hlasovanie ukázalo, že nevisíme na hlasoch extrémistov

Bratislava 15. decembra (TASR) - Hlasovanie o nedôvere vláde jasne ukázalo, že nevisela na hlasoch fašistov a extrémistov, hoci sa to mnohí snažili tvrdiť mesiace. V reakcii na vyslovenie nedôvery to povedal premiér Eduard Heger (OĽANO).



"Mrzí ma, že SaS potrebovala na to, aby sa o tom presvedčila, pád demokratickej, protikorupčnej a reformnej vlády," povedal Heger na tlačovej konferencii.



Premiér ubezpečil občanov, že do poslednej minúty mandátu bude vláda pomáhať ľuďom a sprevádzať ich náročnou energetickou krízou.