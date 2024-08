Premiér: Hlavným posolstvom SNP bolo ukončiť vojnu a nastoliť mier

Banská Bystrica 29. augusta (TASR) - Hlavným posolstvom Slovenského národného povstania (SNP) bolo ukončiť vojnu a nastoliť mier. Povstanie zároveň ukončilo éru malosti a pasivity slovenského národa. Predseda vlády SR a Smeru-SD Robert Fico to povedal v príhovore počas štvrtkových osláv 80. výročia SNP v Banskej Bystrici.



"Máme právo žiadať aj odtadiaľto z Banskej Bystrice do celého sveta mier. Máme právo povedať, že sme krajina, ktorá chce spolupracovať s každým, kto si predstavuje mierové spolunažívanie, s každým, kto si nás bude vážiť, s každým, kto bude rešpektovať naše princípy a naše historické pravidlá," zdôraznil predseda vlády s tým, že sa nesmie opakovať, aby vládni politici neumožnili verejnosti účasť na oslavách SNP.



Medzinárodný poriadok sa podľa Fica v súčasnosti zmenil na krutý súboj bez akýchkoľvek pravidiel. "Musíme nastoliť nový medzinárodný poriadok a urobiť všetko pre to, aby nasledujúcich 50 rokov na celom svete bol mier," povedal.



Podľa premiéra sa prekračujú červené čiary, ktoré boli nastavené počas studenej vojny. "Červené čiary, ktoré sa nielen rešpektovali v minulosti, ale aj červené čiary, ktoré boli vymožiteľné rôznymi medzinárodnými prostriedkami. Je nebezpečné, že sme dnes svedkami možnej globálnej konfrontácie," podotkol. Kritizoval, že ak má niekto suverénny alebo sebavedomý názor, tak je okamžite tento názor potláčaný.