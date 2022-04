Premiér: Hnutie Republika sa mýli vo všetkých bodoch svojho obvinenia

Bratislava 13. apríla (TASR) - Hnutie Republika sa mýli vo všetkých bodoch svojho obvinenia. Koná v súlade so záujmami Ruska. Reakciu premiéra Eduarda Hegera (OĽANO) na trestné oznámenia hnutia Republika v súvislosti s dodaním S-300 Ukrajine pre TASR tlmočila jeho hovorkyňa Ľubica Janíková.



"Darovanie systému protivzdušnej ochrany S-300 Ukrajine je v súlade so zákonmi SR, je to zároveň vysoko humánny čin, ktorý umožňuje aj Charta OSN a je, prirodzene, aj v súlade s mravným zákonom, ktorý hovorí o našich povinnostiach pomáhať slabším. Ukrajina bola napadnutá Ruskou federáciou, ktorej armáda sa dopúšťa na jej území vojnových zločinov," doplnila.



Hnutie Republika podľa jej slov koná so záujmami Ruska, čím sa stáva súčasťou jeho "zločineckej imperialistickej politiky".



Hnutie Republika podalo trestné oznámenie v súvislosti s odovzdaním systému protivzdušnej obrany S-300 Ukrajine. Týkať sa má podozrenia zo spáchania trestného činu porušovania povinností pri správe cudzieho majetku, nedovoleného ozbrojovania a obchodovania so zbraňami, zneužívania právomoci verejného činiteľa a ďalších trestných činov.



Premiér minulý týždeň potvrdil, že Slovensko darovalo Ukrajine systém protivzdušnej obrany S-300. Odmietol, že by sa tak SR stala súčasťou ozbrojeného konfliktu na Ukrajine, a ubezpečil, že obranyschopnosť SR je naďalej zabezpečená a bude posilnená dodatočným systémom protiraketovej obrany zo strany spojencov.