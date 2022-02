Premiér hovorí o účelovej schôdzi k odvolávaniu R. Mikulca

Bratislava 23. februára (TASR) - Premiér Eduard Heger (OĽANO) hovorí o účelovej schôdzi k odvolávaniu ministra vnútra Romana Mikulca (OĽANO). Opozícia podľa neho klame a zavádza. Polícia má podľa neho voľné ruky a ďalej pracuje. Poďakoval poslancom, ktorí potvrdili Mikulcovo zotrvanie vo funkcii. Mikulec zároveň deklaroval podporu všetkým vyšetrovateľom polície i inšpekcie, ktorí si svoju prácu vykonávajú zákonne.



"Boli sme svedkami účelovej schôdze," uviedol Heger. Opozícia podľa neho takto chcela vyslať signál všetkým, ktorí za jej vlády páchali trestnú činnosť, aby sa nepriznávali, pretože za nich bojuje. Okrem toho vidí jej zámer v zastrašovaní poctivých vyšetrovateľov. Predstavitelia opozície sú podľa neho schopní všetkého. Dokazuje to podľa premiéra, že súčasná vláda "stojí na správnej strane", ale aj to, čo by čakalo krajinu, ak by sa opozícia dostala späť k moci.







Mikulec rovnako hovorí o prekrútenom príbehu, ktorý počas schôdze zaznieval. Tvrdí, že pri svojej obhajobe používal fakty a najmä výroky súdov, pretože tie sú jedinou inštitúciou rozhodujúcou o vine a nevine. Pripomenul, že Krajský súd v Bratislave jasne rozhodol o nevine vyšetrovateľov. Opozícii však podľa neho vyhovuje prispôsobovať si fakty. "Žijú v prekrútenom svete, majú prekrútené hodnoty. Dokazuje to vyše 30 ľudí, ktorí sa za uplynulé dva roky priznali k páchaniu trestnej činnosti za ich vlády, pod ich vedením," dodal.



O zavádzaní zo strany opozície podľa lídra OĽANO Igora Matoviča svedčí aj to, že niektoré výroky vyšetrovateľov z odposluchov, ktoré počas schôdze zazneli, mali byť vytrhnuté z kontextu a neúplné. Mrzí ho, že takéto klamstvá šírila aj Generálna prokuratúra SR vo svojom uznesení. Mikulec podľa neho necháva voľnú ruku polícii a do žiadneho vyšetrovania nezasahuje.



Premiér reagoval aj na bilbordy na Slovensku s tvárami poslancov, ktorí hlasovali za obrannú dohodu s USA a ich označovaním za vlastizradcov. Heger hovorí o štvavej kampani opozície či ambícii dostať Slovensko z NATO. "Je to maximálna nehoráznosť a nenecháme to tak," uviedol. Mikulec dodal, že sa tým zaoberá aj polícia.