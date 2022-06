Premiér hovoril s delegáciou zo SAE aj o vytvorení investičného fondu

Bratislava 21. júna (TASR) - Premiér SR Eduard Heger (OĽANO) hovoril v utorok na Úrade vlády SR s delegáciou zo Spojených arabských emirátov (SAE) aj o vytvorení spoločného investičného fondu. Informoval o tom na sociálnej sieti.



"Vďaka nemu by sme mohli financovať slovenské projekty a inovácie s vysokým dosahom na ekonomiku. Máme záujem najmä o financovanie diverzifikácie v energetike, udržateľnej infraštruktúry, zelenej ekonomiky či inovácií v zdravotníctve," priblížil s tým, že pre Slovensko môžu byť inšpiráciou tamojšie on-line služby.



"Občania si tam dokážu mnohé úradné záležitosti vybaviť elektronicky do šiestich minút. Chceme nasledovať tieto príklady dobrej praxe," podotkol. Ako ďalej uviedol, rokovania budú v najbližších mesiacoch pokračovať a typy spolupráce by mali byť konkretizované do konca roka.