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Premiér hovoril s Metsolovou, upozornil ju na politiku dvojakého metra
Tá je podľa Fica príznačná pre orgány EÚ vrátane Európskeho parlamentu.
Autor TASR
Bratislava 12. júna (TASR) - Predseda vlády SR Robert Fico (Smer-SD) počas piatkového stretnutia na Úrade vlády SR s predsedníčku Európskeho parlamentu Robertou Metsolovou hovoril o politike dvojakého metra. Tá je podľa Fica príznačná pre orgány EÚ vrátane Európskeho parlamentu. TASR o tom informoval tlačový a informačný odbor Úradu vlády SR.
„Pridal som sa k vyjadreniu amerického viceprezidenta, že najväčším problémom EÚ je to, že si nectí základné hodnoty, na ktorých stojí, najmä hodnotu práva na odlišný názor,“ uviedol predseda vlády SR. Európsky parlament v rezolúcii z mája tohto roka vyčíta Slovensku viacero vecí, podľa Fica je mnoho z nich nepravdivých. „Vyčíta nám však aj novelizáciu Ústavy SR, v ktorej sme jasne deklarovali, že v otázkach národnej identity, súkromného života či manželstva má slovenské právo prednosť pred právom európskym, na čo máme nepochybne právo. Veľmi otvorene som sa spýtal, prečo je v Bruseli tento suverénny slovenský postoj vnímaný ako porušenie princípov právneho štátu,“ povedal Fico.
Okrem toho si podľa jeho slov treba uvedomiť skutočnosť, že súčasná vládna koalícia nedisponuje ústavnou väčšinou a na túto ústavnú zmenu bolo potrebné spojiť vládnu koalíciu s opozíciou. „A ešte otvorenejšie som sa spýtal, kde bol Európsky parlament, keď sa v rokoch 2020 až 2023 diali na Slovensku protiprávne zverstvá a hrubé zneužívanie trestného práva na politické účely,“ uviedol Fico. Doplnil, že Metsolovej povedal, že ak chcú niekedy v Európskom parlamente hovoriť o porušovaní princípov právneho štátu, tak treba hovoriť o Slovensku v rokoch 2020 až 2023 a nie o schválenej zmene Ústavy SR. „Ide o dvojaký meter, dvojaký štandard ako hrom,“ dodal premiér.
Po stretnutí s predsedníčkou Európskeho parlamentu Fico telefonoval s predsedom Európskej rady Antóniom Costom o pripravovanej Európskej rade. „Opätovne som žiadal, aby sme sa vo štvrtok (18. 6.) a v piatok (19. 6.) budúci týždeň dôslednejšie zaoberali otázkou hospodárskeho rastu v EÚ a vysokých cien energií, ktoré nám deklasujú konkurencieschopnosť,“ priblížil Fico. Poukázal na to, že bude otvárať aj otázku refundácií za zbrane darované Ukrajine.
„Pridal som sa k vyjadreniu amerického viceprezidenta, že najväčším problémom EÚ je to, že si nectí základné hodnoty, na ktorých stojí, najmä hodnotu práva na odlišný názor,“ uviedol predseda vlády SR. Európsky parlament v rezolúcii z mája tohto roka vyčíta Slovensku viacero vecí, podľa Fica je mnoho z nich nepravdivých. „Vyčíta nám však aj novelizáciu Ústavy SR, v ktorej sme jasne deklarovali, že v otázkach národnej identity, súkromného života či manželstva má slovenské právo prednosť pred právom európskym, na čo máme nepochybne právo. Veľmi otvorene som sa spýtal, prečo je v Bruseli tento suverénny slovenský postoj vnímaný ako porušenie princípov právneho štátu,“ povedal Fico.
Okrem toho si podľa jeho slov treba uvedomiť skutočnosť, že súčasná vládna koalícia nedisponuje ústavnou väčšinou a na túto ústavnú zmenu bolo potrebné spojiť vládnu koalíciu s opozíciou. „A ešte otvorenejšie som sa spýtal, kde bol Európsky parlament, keď sa v rokoch 2020 až 2023 diali na Slovensku protiprávne zverstvá a hrubé zneužívanie trestného práva na politické účely,“ uviedol Fico. Doplnil, že Metsolovej povedal, že ak chcú niekedy v Európskom parlamente hovoriť o porušovaní princípov právneho štátu, tak treba hovoriť o Slovensku v rokoch 2020 až 2023 a nie o schválenej zmene Ústavy SR. „Ide o dvojaký meter, dvojaký štandard ako hrom,“ dodal premiér.
Po stretnutí s predsedníčkou Európskeho parlamentu Fico telefonoval s predsedom Európskej rady Antóniom Costom o pripravovanej Európskej rade. „Opätovne som žiadal, aby sme sa vo štvrtok (18. 6.) a v piatok (19. 6.) budúci týždeň dôslednejšie zaoberali otázkou hospodárskeho rastu v EÚ a vysokých cien energií, ktoré nám deklasujú konkurencieschopnosť,“ priblížil Fico. Poukázal na to, že bude otvárať aj otázku refundácií za zbrane darované Ukrajine.