R.Raši: Premiér I. Matovič by sa mal prestať chváliť cudzím perím

Bratislava 25. marca (TASR) - Premiér Igor Matovič (OĽaNO) by sa mal prestať chváliť cudzím perím. Uviedol to poslanec Národnej rady SR Richard Raši (Smer-SD) na sociálnej sieti v reakcii na dodávku respirátorov FFP3 z Turecka. Dovezenie respirátorov podľa Rašiho vybavovala ešte vláda Petra Pellegriniho (Smer-SD).



"V politike som už zažil všeličo, ale to, čo predviedol Igor Matovič dnes, je hanba," poznamenal Raši. Myslí si tiež, že Matovič by mal začať robiť niečo pre Slovensko. "Nie sledovať občanov, kto s kým telefonuje, robte niečo reálne, čo nás ochráni pred nákazou a nepoloží našu ekonomiku," povedal poslanec.



Raši tiež podotkol, že nový premiér za privezenie potrebných respirátorov nevie ani poďakovať. "Aj Boris Kollár (Sme-rodina) vie byť vo svojich politických vyjadreniach tvrdý, ale vážim si na ňom, že vie poďakovať aj politickým oponentom a oceniť ich prácu. Igor Matovič je však iný. Fakty a dojmy sa evidentne pletú," uviedol Raši.



Matovič oznámil, že Slovensko dostalo v stredu 100.000 FFP3 respirátorov. Vládny špeciál ich doviezol z Turecka. Ochranná pomôcka je určená pre zdravotné sestry a lekárov, ktorí sú v prvej línii v boji proti novému koronavírusu.