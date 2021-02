VIDEO: I. Matovič ministra zdravotníctva za R. Sulíka vymieňať nechce

Bratislava 24. februára (TASR) - Premiér Igor Matovič neuvažuje o výmene ministra zdravotníctva Mareka Krajčího (obaja OĽANO). Návrh ministra hospodárstva Richarda Sulíka (SaS), ktorý by bol ochotný tento post zastávať, považuje za absurdný a zlý vtip. Sulíka naďalej viní za zlú epidemiologickú situáciu a tvrdí, že spraviť ho šéfom rezortu zdravotníctva by bolo ako "spraviť z capa záhradníka".



"Richard Sulík toto peklo, ktoré zažívame, spôsobil," povedal premiér s tým, že návrh ministra hospodárstva považuje "za drzosť" a "mimoriadne zlý vtip". Keď mu Matovič navrhol výmenu rezortu zdravotníctva a hospodárstva, Sulík sa podľa jeho slov "veľmi rýchlo zháčil". Na kritiku Krajčího podľa predsedu vlády nemá vicepremiér žiadne morálne právo.







Povedal tiež, že Krajčí Sulíka prosil o lockdown pred Vianocami. Sulík mal byť podľa Matoviča tým, ktorý hovoril o termíne 21. decembra 2020, aby si ľudia stihli nakúpiť darčeky. Rovnako mu vyčíta, že nevedel rýchlo zaobstarať kúpu antigénových testov. Minister hospodárstva sa podľa predsedu vlády návrhom prevziať rezort zdravotníctva snažil populistickým spôsobom zbaviť zodpovednosti za tisíce úmrtí.



Krajčí je podľa neho človek, ktorý chránil životy a zdravie ľudí, kým Sulík bojoval za otvorené reštaurácie, bary a obchody v polovici decembra minulého roka. Premiér tiež povedal, že bude chrániť zdravotníctvo od vplyvu finančných skupín.



Kritiku koaličnej strany Za ľudí na osobu Krajčího zdôvodnil tým, že aj niektorí členovia strany chceli obsadiť post ministra zdravotníctva, čo sa im nepodarilo. "Každý si nesieme svoj diel viny," povedal predseda vlády s tým, že rovnako zodpovedný je každý, kto sa snažil s opatreniami "vybabrať", alebo ich znevažoval, obchádzal či zosmiešňoval. Lockdown a COVID automat nefungujú, lebo ich obchádza veľa ľudí.



Myslí si, že silovo sa opatrenia nedajú vymáhať. "Silových zložiek máme príliš málo na to, aby sme boli schopní prinútiť päť miliónov ľudí, aby dodržiavali pravidlá," poznamenal.



Dodal, že koalícia by dlho nevydržala, keby za detinské prejavy každého ministra dával návrh na odvolanie.