Premiér I. Matovič vyzval R. Sulíka, aby podal demisiu

Bratislava 17. decembra (TASR) - Premiér Igor Matovič (OĽANO) vyzval ministra hospodárstva Richarda Sulíka (SaS), aby podal demisiu. "Bol by som rád, keby ju podal ešte do Vianoc," uviedol premiér v diskusii rádia Expres.



"Sú mu ukradnuté životy a zdravie ľudí," poznamenal premiér. Reagoval tak na to, že ministerstvo hospodárstva nepripraví expresnú novelu zákona o verejnom obstarávaní.



"Strana SaS neprišla do vlády vyplakávať, ale tvrdo pracovať, aby presadila čo najviac zo svojho programu. Slovensko má teraz väčšie problémy, ako riešiť citové rozpoloženie Igora Matoviča," zareagoval pre TASR Sulík.



Hovorca SaS Ondrej Šprlák pre TASR dodal, že poslanci vládnej strany stoja za svojím predsedom.