Premiér: Ideme do ťažkých dní, počty nakazených budú stúpať

Bratislava 4. októbra (TASR) – Na Slovensku ideme podľa premiéra Igora Matoviča v súvislosti s druhou vlnou pandémie nového koronavírusu do veľmi ťažkých dní. Počty nakazených na ochorenie COVID-19 budú podľa predsedu vlády evidentne ešte výrazne stúpať a kapacity začnú škrípať. Matovič konštatoval, že Slovensko opäť dosiahlo rekord, keď za sobotu pribudlo 818 ľudí pozitívne testovaných na COVID-19.



"Niekto si možno povie, rekord sa dal čakať a aj sám som na tento týždeň avizoval 800-1000 pozitívnych denne. Áno, lenže my sme dosiahli absolútny rekord v sobotu, v deň, ktorý býva druhý najslabší v týždni. To je znakom toho, že rast ochorení nabral mimoriadne prudkú dynamiku," upozornil Matovič.



Občanov vyzval, aby napriek ochranným opatreniam prijatým hygienikmi nasadili vo svojich rodinách výrazne prísnejšie vlastné pravidlá.



"Prosím vás, nechoďte, ak je to i len trochu možné, na žiadne hromadné podujatie — športové, kultúrne či cirkevné," vyzýva Matovič.



Občanov taktiež požiadal, aby neorganizovali žiadne rodinné oslavy a ani na ne nechodili. "Buďte mimoriadne opatrní aj pri bežnom kontakte s ľuďmi zo spoločnej domácnosti. Noste rúško vždy a všade vo vnútri a vonku hneď, ako sa priblížite ku niekomu mimo ľudí zo spoločnej domácnosti," podotkol premiér.



Zástupcov cirkví, športu a kultúry vyzval, aby boli mimoriadne opatrní pri organizovaní hromadných podujatí, ktoré umožňujú súčasné pravidlá. "Viem, že vám je akékoľvek obmedzenie príťažou a vrie vo vás vzbura za slobodu. Dnes to však nie je správna chvíľa, verte mi," obrátil sa na nich premiér.



Ľudom, ktorí spochybňujú či podceňujú COVID-19 alebo o ochorení šíria konšpiračné teórie, Matovič odkázal, aby boli pár týždňov ticho. "Vaše bludy, ktoré šírite, vaše 'prkotiny', ktoré zveličujete a vaše manipulácie, ktoré podsúvate spoločnej veci a verejnému záujmu ničím nepomáhajú," uviedol. Zároveň podotkol, že táto skupina ľudí spôsobuje ignorovanie protiepidemických opatrení, a teda viac nakazení i úmrtí.



Úrad verejného zdravotníctva SR predpokladá, že počet potvrdených prípadov ochorenia COVID-19 bude na Slovensku v nasledujúcom období rásť. Vysvetľuje to tým, že epidemiológovia naďalej dohľadávajú veľké množstvo kontaktov naprieč regiónmi.



"Regionálni epidemiológovia v niektorých oblastiach stále stíhajú v rámci svojich vlastných kapacít dohľadávať kontakty potvrdených prípadov. Pribúdajú však regióny, kde už potrebujú výpomoc, pretože pre prudký lokálny nárast ochorenia sa to už deje s oneskorením," priznáva úrad.