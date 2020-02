Premiér: Istanbulský dohovor ratifikovať nechceme

Bratislava 5. februára (TASR) – Predseda vlády SR Peter Pellegrini (Smer-SD) je pripravený zúčastniť sa na stretnutí troch najvyšších ústavných činiteľov, ak prezidentka Zuzana Čaputová takéto stretnutie zvolá. Premiér to uviedol v súvislosti s utorkovým (4.2.) vyhlásením predsedu Národnej rady SR Andreja Danka (SNS), ktorý požiadal hlavu štátu o stretnutie v súvislosti s Istanbulským dohovorom. Čaputová by sa k tomu mala vyjadriť v stredu.



„Vždy budem akceptovať pozvanie na takéto stretnutie,“ potvrdil Pellegrini, ktorý za podstatné považuje najmä to, že v otázke Istanbulského dohovoru panuje jednota. "Nikto ho nechce nasilu schvaľovať a nasilu ratifikovať, rešpektuje sa väčšinový názor spoločnosti,“ uviedol Pellegrini. Podľa neho ide teraz len o "technikáliu", ako sa s odmietnutím dokumentu finálne vysporiadať. "Aký má byť postup, prezidentka má iný právny názor ako vláda, ktorá reagovala na uznesenie Národnej rady. Stretnime sa, vysvetlime si, podľa toho urobíme finálny postup. Nikto však nechce schvaľovať tento dokument,“ zdôraznil.



Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Miroslav Lajčák (nominant Smeru-SD) pripomenul, že konečné slovo v celom procese má prezidentka. Ak urgentne nekoná, neznamená to, že by hrozila ratifikácia Istanbulského dohovoru. "Nevzniká časový tlak, pretože nikdy nedošlo k procesu, že by dokument schválila Národná rada SR a vláda. Takže sa nemusíme obávať, že sa zrazu zobudíme a budeme účastníkom Istanbulského dohovoru,“ dodal šéf slovenskej diplomacie.