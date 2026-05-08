Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Piatok 8. máj 2026Meniny má Ingrida
< sekcia Slovensko

Fico priletel do Moskvy na oslavy Dňa víťazstva nad fašizmom

.
Na snímke predseda vlády SR Robert Fico (Smer-SD). Foto: TASR - Pavel Neubauer

Fico bude s Putinom v sobotu rokovať o stave a perspektívach bilaterálnej spolupráce, uviedol vo štvrtok Putinov poradca Jurij Ušakov.

Autor TASR
,aktualizované 
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Bratislava/Moskva 8. mája (TASR) - Predseda vlády SR Robert Fico v piatok popoludní pristál na letisku v Moskve, kde sa zúčastní na oslavách Dňa víťazstva nad fašizmom. Počas svojej návštevy by mal absolvovať bilaterálne rokovania s ruským prezidentom Vladimirom Putinom, píše TASR podľa správ agentúr TASS a RIA Novosti.

Fico bude s Putinom v sobotu rokovať o stave a perspektívach bilaterálnej spolupráce, uviedol vo štvrtok Putinov poradca Jurij Ušakov. Celý program premiéra známy nie je, avizoval však, že v Moskve položí kvety k hrobu neznámeho vojaka Červenej armády.

Podľa webovej stránky Flight Aware premiér letel cez vzdušný priestor ČR, Nemecka, Švédska a Fínska. Sprevádza ho štátny tajomník ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Marek Eštok a podpredseda parlamentu Tibor Gašpar.

Okrem Fica sa na oslavách Dňa víťazstva nad fašizmom v Moskve zúčastnia aj najvyšší predstavitelia Bieloruska, Laosu, Malajzie, bosnianskej Republiky srbskej, Abcházska a Južného Osetska. Ušakov v piatok uviedol, že návštevu potvrdili aj prezidenti Kazachstanu a Uzbekistanu.
.

Neprehliadnite

HRABKO: Koniec vojny na Ukrajine prinesie aj začiatok nových problémov

Fico: SR do Dachau doručí tabuľu s údajmi o Slovákoch, ktorí tam boli

Návrh novely: NR SR by mohlo byť možné odvolať aj ľudovým hlasovaním

VIDEO: ZÁSAH NA BRATISLAVSKOM HRADE: Cudzinci sa pokúsili o krádež