Premiér je o situácii v Rusku informovaný, zasadne bezpečnostná rada

Bratislava 24. júna (TASR) - Premiér Ľudovít Ódor je o situácii v Ruskej federácii priebežne informovaný, budúci týždeň zasadne aj Bezpečnostná rada SR. Pre TASR to uviedol jeho hovorca Peter Majer. Občanom predseda vlády odporúča, aby sa riadili pokynmi Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR. To občanom neodporúča do Ruska cestovať.



"Predseda vlády je o situácii v Ruskej federácii priebežne informovaný. Je v intenzívnom kontakte s ministrami zahraničných vecí a obrany, a rovnako aj s medzinárodnými partnermi. Dianie budeme naďalej monitorovať a analyzovať. Na budúci týždeň zasadne aj Bezpečnostná rada SR," uviedol hovorca predsedu vlády.



Občanom premiér radí sledovať odporúčania rezortu diplomacie. "Tým, ktorí sa už na území Ruskej federácie zdržiavajú, odporúča dôsledne dodržiavať pokyny miestnych bezpečnostných služieb a vyhýbať sa miestam s vysokou koncentráciou ľudí a verejným zhromaždeniam," dodal hovorca.



Šéf súkromnej žoldnierskej Vagnerovej skupiny Jevgenij Prigožin obvinil vedenie ruskej armády, že nariadilo raketové útoky na tábory jeho bojovníkov. V reakcii na to prisľúbil, že "zastaví" najvyššie vedenie ruskej armády. V sobotu vyhlásil, že vagnerovci obsadili veliteľstvo ruskej armády v meste Rostov nad Donom a získali kontrolu nad všetkými miestnymi vojenskými objektami.



Ruský prezident Vladimir Putin označil toto konanie za "zradu". Zároveň pohrozil "nevyhnutným trestom" pre tých, ktorí rozdeľujú ruskú spoločnosť. V televíznom prejave uviedol, že vysoké "ambície" niektorých jednotlivcov viedli k "vlastizrade".