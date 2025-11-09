< sekcia Slovensko
R. Fico je pre zrážku vlakov v kontakte s príslušnými ministrami
Aj táto nehoda si podľa predsedu vlády bude po skončení záchranných prác vyžadovať dôsledné vyšetrenie, či išlo o technické zlyhanie alebo zlyhanie ľudského faktora.
Bratislava 9. novembra (TASR) - Premiér SR Robert Fico (Smer-SD) je pre nedeľnú zrážku vlakov na trati medzi Bratislavou a Pezinkom v kontakte s príslušnými členmi vlády. Oznámil to na sociálnej sieti. Aktivované boli podľa neho všetky záchranné zložky. Zraneným zaželal skoré uzdravenie.
„Všetci by sme sa mali teraz zomknúť a myslieť predovšetkým na zranených,“ apeluje Fico. Doplnil, že aj táto nehoda si bude po skončení záchranných prác vyžadovať dôsledné vyšetrenie, či išlo o technické zlyhanie alebo zlyhanie ľudského faktora.
