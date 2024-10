R.Fico bol pripravený spojiť hlasovanie o konsolidácii s dôverou vláde

Bratislava 5. októbra (TASR) - Ak by prichádzali nezmyselné návrhy na zmenu konsolidačného balíka alebo by niekto nebol pripravený hlasovať za konsolidáciu, premiér Robert Fico (Smer-SD) by hlasovanie o nej spojil s hlasovaním o dôvere vlády. Uviedol to v diskusnej relácii STVR Sobotné dialógy.











UPOZORNENIE: Správu aktualizujeme.