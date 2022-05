Premiér je sklamaný z hlasovania v NR SR o Ficovi

Bratislava 5. mája (TASR) - Premiéra Eduarda Hegera (OĽANO) mrzí stredajšie (4. 5.) hlasovanie v Národnej rade (NR) SR, ktorým poslanci neodsúhlasili žiadosť o vydanie lídra Smeru-SD Roberta Fica do väzby. Uviedol to na sociálnej sieti s tým, že OĽANO napriek postoju dvoch už bývalých členiek klubu ostáva protikorupčné. Koalícia podľa neho musí ďalej pracovať. Chce reformnú a nie udržiavaciu vládu. Skonštatoval, že hoci sa niekedy v kľúčových momentoch nemohli spoľahnúť na koaličného partnera, dokázali presadiť správne veci.



"Poslanci mali jedinečnú príležitosť dokázať, že časy, keď má poslanec nezaslúžené privilégiá, sú preč. Nestalo sa tak, lebo poslanci koaličného hnutia Sme rodina a, žiaľ, aj dve poslankyne OĽANO, mali na vec iný názor," uviedol Heger. Nechceli však podľa neho pochopiť zmysel ústavnej poistky pri hlasovaní o vydaní poslanca do väzby. Podotkol, že tá platí pre extrémne prípady, keď sa demokracia zvrháva na totalitu a štátne orgány konajú protizákonne. "Toto však nie je náš prípad, sme demokratická krajina, upevňujeme právny štát a tak nás vnímajú aj naši partneri v Európskej únii," tvrdí.



Pripomenul vylúčenie poslankýň Kataríny Hatrákovej a Romany Tabák z klubu OĽANO po tom, ako sa jedna z nich pri hlasovaní zdržala a druhá nehlasovala. Premiér hovorí o jedinom dôsledku, ktorý voči nim mohlo hnutie vyvodiť. "Ostávame tak naďalej protikorupčným hnutím a klame ten, kto tvrdí opak. Z 50 poslancov OĽANO za vydanie Roberta Fica na väzobné trestné stíhanie hlasovalo 48 poslancov," vyhlásil. Napriek výsledku majú podľa neho spravodlivosť i orgány činné v trestnom konaní slobodu v rozhodovaní a Fico bude stíhaný na slobode.



Naďalej je rozhodnutý stáť na čele vlády a "neustupovať mafii". Druhý dôvod na zotrvanie vo funkcii vidí v reformách. "Osobitne reformy z plánu obnovy, ktorý má stále dôveru vládnej koalície i Európskej komisie," doplnil. Podotkol, že reformné plány aj ich realizácia sa rodia ťažko. "Už len to, čo je za nami, čo sa tejto vládnej koalícii podarilo doteraz presadiť, opodstatňuje jej existenciu," dodal.