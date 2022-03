Premiér: Je treba sa pripraviť na väčší nápor utečencov z Ukrajiny

Vyšné Nemecké 5. marca (TASR) – Počet ľudí utekajúcich pred vojnovým konfliktom na Ukrajine na Slovensko je stabilný, je však treba pripraviť sa na väčší nápor. Povedal to v sobotu na hraničnom priechode Vyšné Nemecké predseda vlády Eduard Heger (OĽANO). V nasledujúcich dňoch sa dá očakávať aj zvýšenie počtu ukrajinských utečencov, ktorí na Slovensku požiadajú o dočasné útočisko, pripraviť preto treba aj dostatok ubytovacích kapacít.



"Počty (prichádzajúcich, pozn. TASR) sú pomerne stabilné a rýchlosť ich vybavenia je vysoká, procesy sú nastavené dobre. Avšak očakávame, že vlna utekajúcich pred vojnou bude rásť, a preto sa je treba pripraviť na ešte vyššie počty, aby ten prechod bol i naďalej plynulý a hlavne príjemný pre ľudí, ktorí prichádzajú," povedal. Podotkol, že ukrajinskí utečenci prichádzajú na Slovensko vystresovaní, nezriedka zažívajú počas presunu ostreľovanie, preto im treba na hraniciach poskytnúť "príjemný vstup". V tejto súvislosti ocenil prácu všetkých dosiaľ zainteresovaných.



Podľa premiéra požiadalo spomedzi viac ako 100.000 vojnových utečencov, ktorí od vypuknutia konfliktu prekročili ukrajinsko-slovenské hranice, o takzvané dočasné útočisko približne 5000 osôb. Inštitút "dočasného útočiska", ktorý sa na Slovensku tento týždeň zaviedol, má byť inšpiráciou pre ostatné členské štáty, ktoré budú o jeho prijatí podľa Hegerových slov rokovať nasledujúci týždeň. Premiér pripomenul, že o takýto štatút nemusia utečenci požiadať priamo na hraniciach.



Ubytovacie kapacity, ktorými štát disponuje a ktoré sú nateraz dostupné aj vďaka ponukám súkromných osôb a poskytovateľov, sú podľa premiéra postačujúce pre všetkých, či už Slovenskom len prechádzajú alebo požiadali o dočasné útočisko. "Treba sa však pripraviť na to, aby sme vedeli poskytnúť útočisko čo najväčšiemu počtu ľudí," podotkol.



Okrem príprav na posilnenie humanitárnej pomoci na území Slovenska sa štát snaží zefektívniť aj pomoc vysielanú na Ukrajinu. "Vidíme, že to je momentálne dôležitá tepna," uviedol s tým, že takáto pomoc by sa mala viesť cez hraničný priechod Čierna nad Tisou – Čop. O zvládnutí pomoci na Slovensku i vo vnútrozemí komunikoval Heger v sobotu aj s poľským premiérom Mateuszom Morawieckim.