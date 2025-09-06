Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Premiér: Je vecou NRSR, či sa bude o zmene ústavy hlasovať v septembri

Na snímke predseda vlády SR Robert Fico (Smer-SD). Foto: TASR - Martin Baumann

Autor TASR
Bratislava 6. septembra (TASR) - Zmena Ústavy SR je pred záverečným hlasovaním, je však vecou Národnej rady (NR) SR, či sa bude o nej v parlamente hlasovať v septembri. Vyhlásil to premiér Robert Fico (Smer-SD) v diskusnej relácii Slovenského rozhlasu Sobotné dialógy. Ak by zmena pri prípadnom septembrovom hlasovaní neprešla, pokúsia sa o to možno o pol roka. Premiér však hovorí o historickej chvíli dať do ústavy „rozumné veci.“
