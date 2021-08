Premiér je veľmi hrdý na paracyklistu Metelku

Bratislava 27. augusta (TASR) – Predseda vlády Eduard Heger (OĽANO) je veľmi hrdý na paracyklistu Jozefa Metelku, ktorý v piatok získal na paralympiáde v Tokiu zlatú medailu. K úspechu mu gratuluje. Uviedol to na svojom profile na sociálnej sieti.







„Teším sa, že sme do Tokia poslali kvalitnú reprezentačnú výpravu, ktorá robí Slovensku dobré meno," uviedol Metelka. Naďalej drží palce slovenským bojovníkom a ďakuje im za ich odhodlanie a nasadenie.



Metelka obhájil na paralympiáde zlato zo stíhacích pretekov na 4000 metrov. Pre paracyklistu to je druhá medaila v Tokiu, keď vo štvrtok (26. 8.) vybojoval bronz na pevnom kilometri. Celkovo má na konte už päť paralympijských medailí, z toho tri najcennejšie.