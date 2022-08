Premiér je z reakcie SaS k návrhom OĽANO sklamaný

Na archívnej snímke sprava podpredseda vlády SR a minister financií Igor Matovič (OĽaNO) a premiér SR Eduard Heger (OĽaNO) v Bratislave v piatok 12. augusta 2022. Foto: TASR - Martin Baumann

Bratislava 31. augusta (TASR) - Premiér Eduard Heger (OĽANO) je sklamaný z reakcie strany SaS k návrhom hnutia OĽANO, po ktorých schválení by bol minister financií Igor Matovič (OĽANO) pripravený odísť z vlády. Predseda vlády tvrdí, že SaS akoby nešlo o ľudí a o osud Slovenska. TASR o tom informoval hovorca hnutia Matúš Bystriansky." skonštatoval Heger.Spor v koalícii trvá už niekoľko týždňov. SaS oznámila odchod z koalície, žiada odstúpenie Matoviča z vlády. OĽANO to odmietlo.V stredu, keď mali ministri SaS podať demisiu, prišlo OĽANO na rokovanie vlády s opatreniami na riešenie energetickej krízy. Ak ich SaS podporí, Matovič podľa hnutia z vlády odíde. SaS je ochotná o návrhoch rokovať, ale až po Matovičovom odchode.Šéf SaS Richard Sulík podal v stredu ráno demisiu z funkcie ministra hospodárstva. Ostatných ministrov za SaS požiadal, aby demisie nepodávali v stredu a počkali do pondelka (5. 9.). Dodal, že Matovičovi tak dávajú čas na to, aby odstúpil.Prezidentka SR Zuzana Čaputová v tejto súvislosti v stredu požiadala premiéra, aby jej včas predložil nominantov na uvoľnené ministerské kreslá. Rovnako, aby čo najskôr predstavil spôsob, akým bude jeho prípadná menšinová vláda získavať podporu pre zákony.