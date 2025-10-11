Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Premiér je za presun volieb do orgánov obcí aj krajov na rok 2027

Na snímke predseda vlády SR Robert Fico. Foto: TASR - Martin Baumann

Apeloval na zástupcov Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS) a združenia Samosprávne kraje Slovenska (SK8), aby sa nad týmto návrhom zamysleli.

Autor TASR
Bratislava 11. októbra (TASR) - Predseda vlády SR Robert Fico (Smer-SD) je za presun volieb do orgánov samosprávnych krajov i volieb do orgánov samosprávy obcí na rok 2027. Myslí, že by to bolo najlepšie pre celé Slovensko. Uviedol to na sobotňajšom pracovnom sneme. Apeloval na zástupcov Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS) a združenia Samosprávne kraje Slovenska (SK8), aby sa nad týmto návrhom zamysleli. Tvrdí, že ak by došlo k zhode, mohol by parlament prijať príslušné legislatívne zmeny.
