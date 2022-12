Premiér: K mechanizmu nahrádzajúcemu zrušené koncesie bude diskusia

Bratislava 28. decembra (TASR) – K novému mechanizmu nahrádzajúcemu zrušenie koncesionárskych poplatkov prebehne ešte odborná diskusia. Ich výpadok má byť nahradený novým "stabilným elementom financovania". V rozhovore pre TASR to uviedol dočasne poverený premiér Eduard Heger (OĽANO). V ich zrušení problém nevidí.



Po zrušení koncesionárskych poplatkov treba podľa Hegera verejnoprávnu televíziu ochrániť pred vplyvom politikov. "Musíme zabezpečiť stabilný príjem, o ktorom nebudú rozhodovať politici tak, ako sa im páči," skonštatoval.



Podľa Hegera nezáleží na tom, či občania zaplatia RTVS koncesionárske poplatky, alebo zdrojom financovania budú dane, sú to podľa neho všetko verejné peniaze. "Štát nájde mechanizmus, či už to bude percento hrubého domáceho produktu, ktorý bude každoročne určený na financovanie RTVS, alebo nejaký iný spôsob," povedal Heger. Dodal, že nový mechanizmus musí byť ustanovený zákonom, aby ho politici každý rok nemenili a zabránilo sa tak politickému vplyvu na RTVS.



Nový mechanizmus financovania by mal byť podľa Hegera schválený najneskôr do 30. 6. 2023, keďže koncesionárske poplatky končia od júla 2023.