Premiér: Každý návrh o médiách musí zohľadniť nezávislosť novinárčiny

Bratislava 27. mája (TASR) - Akýkoľvek návrh týkajúci sa médií musí pamätať na prioritu vlády zabezpečovať nezávislé a bezpečné prostredie pre novinárov. Uviedol to premiér Eduard Heger (OĽANO) v reakcii na zámer lídra OĽANO a vicepremiéra Igora Matoviča regulovať účasť v diskusných politických reláciách.



Premiér pripomenul, že prioritou vlády je "odstrániť dlh z hľadiska slobody novinárskej profesie". Dlh bol podľa neho tak veľký, že vyústil do vraždy novinára Jána Kuciaka. Dodal, že tomu predchádzali zlé kroky, keď sa napríklad štát podieľal na lustrácii novinárov.



Heger preto hovorí o ambícii nastaviť nezávislé a bezpečné prostredie pre novinárov, aby mohli slobodne vykonávať svoju profesiu. "Akýkoľvek návrh, ktorý prichádza do diskusie, musí mať na pamäti túto prioritu," reagoval na návrh Matoviča. Doplnil, že komunikuje aj s rôznymi inštitúciami v rámci EÚ, aby sa sloboda novinárskej profesie mohla rozvíjať na demokratický európsky štandard.



Minister financií prišiel pred koaličných partnerov s návrhom regulovať účasť v politických diskusných reláciách podľa toho, či strany prešli parlamentnými voľbami a s frekvenciou podľa volebného výsledku. Tvrdil, že s návrhom chce prísť do parlamentu. Zámer nemá podporu SaS ani Za ľudí. Predseda Sme rodina a parlamentu Boris Kollár nevylúčil podporu takéhoto návrhu. Ozrejmil, že si chce najskôr pozrieť paragrafové znenie a uvidí, či je to dobrý návrh.