Premiér: Kiska bol bábkový prezident

Bratislava 31. októbra (TASR) - Slovensko malo v rokoch 2014 - 2019 bábkového prezidenta, ktorý sa k funkcii dostal okrem iného aj spáchaním vážneho daňového zločinu. V reakcii na štvrtkové rozhodnutie súdu o vine exprezidenta Andreja Kisku to uviedol predseda vlády Robert Fico (Smer-SD).



Fakt o daňovom podvode bývalej hlavy štátu je podľa Fica mimoriadne negatívnou reklamou pre Slovensko. "Na daňovom zločine Andreja Kisku je závažné aj to, že ho vedome spáchal v rámci prezidentskej predvolebnej kampane, čím poškodil a znevýhodnil všetkých ostatných kandidátov, ktorí v roku 2014 kandidovali do prezidentského úradu," zdôraznil premiér.



Kisku, podobne ako jeho nástupkyňu Zuzanu Čaputovú, označil za umelý produkt protislovenských síl s cieľom "dostať do prezidentského paláca človeka, ktorý bude realizovať politiku jedného jediného povinného názoru prichádzajúceho zo západu". Volá zároveň po tom, aby k podobným prípadom v budúcnosti nedošlo. "Slovensko potrebuje suverénnych, vzdelaných, národne orientovaných prezidentov a nie bábky, ako bol Kiska či Čaputová," vyhlásil šéf exekutívy.



Kisku Krajský súd v Prešove uznal za vinného v daňovej kauze. Za pokračujúci prečin daňového podvodu mu uložil trest odňatia slobody na jeden rok s podmienečným odkladom na dva roky. Rozsudok je právoplatný.



Kauza súvisí so zaúčtovaním nákladov spojených s propagáciou Kisku pred prezidentskými voľbami, ktoré ako kandidát v marci 2014 vyhral. Týkalo sa to neoprávneného uplatnenia nároku na vrátenie nadmerného odpočtu DPH spoločnosťou KTAG v rokoch 2013 a 2014 v celkovej výške zhruba 155.000 eur. Kiska obvinenia odmietal.