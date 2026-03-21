Premiér: Koalícia má 78 poslancov, s Ferenčákom by som pracoval ďalej
Autor TASR
Bratislava 21. marca (TASR) - Koalícia má aktuálne podľa premiéra Roberta Fica (Smer-SD) 78 poslancov. S poslancom Národnej rady SR Jánom Ferenčákom (nezaradený), ktorého vylúčili z koaličného Hlasu-SD, by podľa svojich slov pracoval ďalej a jeho odchod označil za škodu. Nevylúčil, že by mohli prísť udalosti, ktoré si vynútia pohyby v obsadení postov v štáte. Premiér to vyhlásil v diskusnej relácii Slovenského rozhlasu Sobotné dialógy.
„Toto je veľké ponaučenie do budúcnosti a odkazujem to každému. Prosím, nedávajte si, dámy a páni, priatelia, na kandidátky ľudí, o ktorých si myslíte, že sú geniálni. Geniálni môžu byť, ale nebudú nikdy lojálni. Lojalita je prvý základný predpoklad stability poslaneckých klubov,“ dodal Fico.
Zopakoval tiež, že vláde žiadny zákon neprikazuje termín, do ktorého by mala pre verejný dlh požiadať o vyslovenie dôvery v parlamente. Predpokladá, že Ústavný súd SR vláde nariadi o dôveru požiadať. „Počkajte si na rozhodnutie Ústavného súdu. Ústavný súd nám povie, pravdepodobne, že máme o to požiadať. Ale ja potrebujem vedieť, aký je termín, na kedy to máme urobiť,“ myslí si.
Vo vnútri vládnej koalície sa zároveň podľa neho diskutuje o voľbe kandidátov na sudcu Ústavného súdu. K finálnej dohode však zatiaľ nedošlo.
Premiér tiež vyhlásil, že vhodným kandidátom Smeru-SD na primátora Bratislavy by bol súčasný minister dopravy Jozef Ráž (nominant Smeru-SD). K rozhodnutiu však ešte nedošlo, ak by sa Ráž kandidovať rozhodol, podporu Smeru-SD by dostal.
