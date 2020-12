Premiér: Koalícia sa priblížila k dohode na kandidátovi na GP

Bratislava 2. decembra (TASR) - Koalícia sa priblížila k dohode na kandidátovi na generálneho prokurátora. Premiér Igor Matovič (OĽANO) to uviedol po rokovaní vlády. Mená favoritov neuviedol, pripustil, že môže uspieť aj iný kandidát ako ten, ktorý najlepšie obstál v utorkovom (1. 12.) koaličnom indikatívnom hlasovaní.



"Generálny prokurátor by nemal byť koaličný, mal by to byť prokurátor, ktorý neuhne a v ťažkých situáciách bude chrániť právo a spravodlivosť," doplnil Matovič s tým, že v hre sú dvaja kandidáti a treba si z nich vybrať.



Národná rada (NR) SR by mala kandidáta na generálneho prokurátora voliť vo štvrtok 3. decembra o 17.00 h. Parlament termín už niekoľkokrát presúval, keďže koalícia nemala dohodu na spoločnom kandidátovi. Koalícia o ňom naďalej rokuje. V indikatívnom hlasovaní najviac hlasov dostal Maroš Žilinka, druhý mal skončiť Juraj Kliment.



O post generálneho prokurátora má záujem sedem uchádzačov. Sú nimi Jozef Čentéš, prokurátori Úradu špeciálnej prokuratúry Ján Hrivnák, Tomáš Honz, Ján Šanta a Maroš Žilinka, prokurátor Krajskej prokuratúry v Banskej Bystrici Rastislav Remeta a sudca Najvyššieho súdu SR Juraj Kliment.



Generálna prokuratúra nemá riadneho šéfa už mesiace. Jaromírovi Čižnárovi sa 17. júla skončilo sedemročné funkčné obdobie. Hoci mohol zostať vo funkcii do vymenovania nového šéfa prokurátorov, požiadal prezidentku Zuzanu Čaputovú o uvoľnenie z funkcie, zanikla mu v auguste.