VIDEO:Fico komunikuje v rámci koalície,potvrdili Kaliňák a Šutaj Eštok

Bratislava 12. júna (TASR) - Premiér Robert Fico (Smer-SD) počas zotavovania sa po streľbe komunikuje v rámci koalície. Médiám to potvrdil minister obrany Robert Kaliňák (Smer-SD) a šéf rezortu vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD).



"Jeho stav zodpovedá priebehu rehabilitácie. Jeho zameranie je návrat do plného zdravia a tomu podriaďuje celé lekárske procedúry," priblížil Kaliňák. Myslí si, že Ficovo zotavovanie ide dobre, ale potrvá ešte nejaké týždne.







Šutaj Eštok potvrdil, že telefonoval s premiérom pred koaličnou radou v pondelok (10. 6.). Zaželal mu tiež skorý návrat do práce.



Premiéra postrelili po výjazdovom rokovaní vlády v Handlovej 15. mája. Streľbou zblízka mu páchateľ činu spôsobil viaceré vážne zranenia.