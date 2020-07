Premiér: Konzílium epidemiológov odporučí v pondelok nové opatrenia

Bratislava 9. júla (Teraz.sk) - V pondelok zasadne konzílium epidemiológov, ktoré odporučí Úradu verejného zdravotníctva nové opatrenia v boji proti koronavírusu. Na tlačovej konferencii o tom informoval premiér Igor Matovič s tým, že vzhľadom na aktuálny vývoj pôjde skôr o sprísňujúce opatrenia.



Reagoval tým na posledné číslo, 53 identifikovaných pozitívnych osôb na COVID-19 za jeden deň.



V tejto súvislosti minister zdravotníctva Marek Krajčí apeloval na nemocnice, aby pred operáciami robili pacientom testy na koronavírus. Takisto upozornil, že realizácia hromadných podujatí nie je vhodná. "Situácia už nie je taká, aká bola pred otvorením hraníc," konštatoval Krajčí s tým, že ľudia by sa mali vystríhať zhromažďovať sa vo vyššom počte najmä na miestach, kde sa nevyžadujú rúška.



Premiér informoval, že ministerstvo vnútra spustí akciu, na základe ktorej spočíta počty ľudí, ktorí prekračujú hranice. Matovič tiež informoval, že na budúci týždeň zvolajú mimoriadne zasadnutie vlády, na ktorom schvália legislatívu, aby každý, kto bude prichádzať z krajiny hodnotenej ako nebezpečná, dostal sms správu, ktorá ho bude informovať, o krokoch, ktoré má po návrate zo zahraničia podniknúť. "V prípade, že to neurobí, dostane pokutu. V súčastnosti je vo výške 1650,- eur, bolo by vhodné zvážiť, či k tomuto číslu neopridáme jednu nulu.," dodal.