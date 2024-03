Premiér: Korčok je vojnový štváč,Pellegrini si uvedomuje hodnotu mieru

Bratislava 26. marca (TASR) - Premiér Robert Fico (Smer-SD) podporuje prezidentského kandidáta Petra Pellegriniho (Hlas-SD) aj v druhom kole volieb. Jeho protikandidáta Ivana Korčoka označil za vojnového štváča, Pellegrini si podľa neho uvedomuje hodnotu mieru. Fico dodal, že sociálnodemokratickí voliči volajú po mieri.



"Či sa nám niečo nepáči alebo páči na Petrovi Pellegrinim, ide o to, či na čele štátu bude vojnový štváč ako Korčok, ktorý bez zaváhania podporí všetko, čo mu prikáže Západ, vrátane zatiahnutia Slovenska do vojny, alebo umiernený Peter Pellegrini, ktorý si uvedomuje hodnotu mieru," povedal premiér vo videu na sociálnej sieti.



Fico uviedol, že Smer-SD nemá prezidentského kandidáta z vlastných radov a podporuje Pellegriniho. Fico kritizuje Korčoka aj za postoje po začatí vojny na Ukrajine. Vytkol mu, že sa podieľal na ohrození bojaschopnosti slovenskej armády, keď Slovensko darovalo Ukrajine "všetko cenné z armády".



Pellegrini sa vo videu na sociálnej sieti poďakoval za podporu koaličným stranám SNS a Smer-SD. Pripomenul, že súčasná vláda, ktorej je súčasťou, urobila v sociálnej oblasti za päť mesiacov oveľa viac ako vlády za celé predchádzajúce tri roky.



Korčok na sociálnej sieti zopakoval, že o vyslaní vojakov rozhoduje vláda a parlament. "Sám som niekoľkokrát povedal, že som proti vysielaniu našich vojakov na Ukrajinu," zdôraznil.



Do druhého kola Korčok postúpil so ziskom 42,51 percenta hlasov a Pellegrini so ziskom 37,02 percenta hlasov. Druhé kolo prezidentských volieb bude 6. apríla.