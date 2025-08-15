< sekcia Slovensko
Premiér kritizuje aktivity opozície spojené s incidentom v Srbsku
Fico nerozumie, prečo líder hnutia PS Michal Šimečka navštívil Báčsky Petrovec.
Autor TASR
Bratislava 15. augusta (TASR) - Premiér Robert Fico (Smer-SD) kritizuje aktivity opozície, najmä hnutia PS, spojené s incidentom na festivale v Báčskom Petrovci. Myslí si, že jej dané kroky majú viesť k tomu, aby bola na Slovensku taká istá situácia ako v Srbsku. Obviňuje opozičných predstaviteľov, že chcú na územie SR priniesť potýčky, konflikty či neporiadok. Nerozumie tomu, prečo ho vyzývajú, aby v prípade incidentu zasiahol. Ide podľa neho o vnútorné záležitosti Srbska. Vyplýva to z jeho vyjadrenia na piatkovej tlačovej konferencii.
„Vnútroštátna vec, ktorá je suverénnou záležitosťou Srbska, sa stáva výbornou príležitosťou pre našich opozičných politikov, aby na jednej strane podporovali opozíciu v Srbsku a súčasne sa pokúsili preniesť na Slovensko ‚majdanizáciu‘, ktorú v Srbsku už vidíme,“ poznamenal.
Fico nerozumie, prečo líder hnutia PS Michal Šimečka navštívil Báčsky Petrovec. „To čo je za nezmysel, že ide opozičný politik niekde a podporí opozíciu v konfliktoch, ktoré môžu skončiť veľmi zle?“ opýtal sa. S podpredsedom parlamentu Tiborom Gašparom (Smer-SD) hovorili o zneužití incidentu opozíciou či o snahách vyvolať nepokoje.
Premiér a minister zahraničných vecí Juraj Blanár (Smer-SD) opätovne deklarovali, že incident je vnútornou záležitosť Srbska. „Nešlo o žiadne práva národnostných menšín. O práva slovenskej národnostnej menšiny v Srbsku je dobre postarané. V Srbsku ide o štandardný konflikt medzi občanmi, z ktorých časť volí vládu a druhá časť volí opozíciu a, bohužiaľ, toto rozdelenie je aj v slovenskej národnostnej menšine,“ skonštatoval Fico. Šéf slovenskej diplomacie zároveň kritizoval, že o danom prípade napísali členovia PS aj predstaviteľom EÚ. Tvrdí, že v ňom hrubým spôsobom prevrátili realitu.
Priaznivci srbskej vlády začiatkom augusta napadli v Báčskom Petrovci výstavu fotografií o protivládnych protestoch, ktorá sa neoficiálne konala popri tamojších Slovenských národných slávnostiach. Medzi nimi a organizátormi výstavy tam došlo ku konfliktu vrátane fyzických potýčok. Počas neho boli poškodené vystavované fotografie a ľahšie zranenia utrpelo niekoľko ľudí. Opozícia incident kritizovala a odsúdila. Zároveň vyčítala vláde nečinnosť.
