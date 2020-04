Premiér kritizuje koaličného partnera SaS a pripomína mu zodpovednosť

Bratislava 27. apríla (TASR) – Predseda vlády SR Igor Matovič (OĽaNO) kritizoval na sociálnej sieti svojho koaličného partnera SaS. V súvislosti s aktivitami jej štátnych tajomníkov jej pripomína zodpovednosť.



„Vypisovať výzvy vlastnej vláde a zároveň byť v nej štátny tajomník, je úlet. Huckať ľudí do protestov voči rozhodnutiu, s ktorým súhlasili ministri vlastnej strany, je rovnako úlet,“ uviedol premiér. Matovič si myslí, že má vláda unikátnu možnosť splniť sľuby, avšak varuje pred sabotovaním krokov vlastnej vlády.



„Od volieb nenastal deň, keď by niekto z SaS necítil nutkanie si kopnúť do vlastnej vlády v snahe byť za pekného, ... verím, že sa takého dňa raz dožijem,“ uviedol Matovič. Zároveň sa poďakoval ministrom a poslancom z koaličného Sme rodina, ktorí sa podľa neho ani náznakom nesnažia populisticky robiť politiku na úkor celku či svojich partnerov.