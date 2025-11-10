< sekcia Slovensko
Premiér: Legislatívu ku krádežiam by mohli schváliť na ďalšej schôdzi
Ministerstvo vnútra pre TASR uviedlo, že poskytne rezortu spravodlivosti potrebnú súčinnosť.
Autor TASR,aktualizované
Bratislava 10. novembra (TASR) - Ministerstvá vnútra a spravodlivosti pripravia legislatívu v reakcii na medializované drobné krádeže tak, aby ju poslanci Národnej rady SR mohli schváliť na najbližšej schôdzi. Na sociálnej sieti o tom informoval predseda vlády SR Robert Fico (Smer-SD). Ministerstvo vnútra pre TASR uviedlo, že poskytne rezortu spravodlivosti potrebnú súčinnosť.
Hovorca ministerstva Matej Neumann vyhlásil, že trestnoprávna stránka je v gescii ministerstva spravodlivosti. „Ministerstvo vnútra pripravilo novelu zákona o priestupkoch, ktorá je aktuálne v medzirezortnom pripomienkovom konaní. Zavádzame v nej inštitút menších obecných služieb, ktoré by mali pomôcť v riešení drobných krádeží. K tejto téme bolo viacero diskusií s Ministerstvom spravodlivosti SR aj so Združením miest a obcí Slovenska,“ dodal.
Vedúci tlačového oddelenia rezortu spravodlivosti Petar Lazarov pre TASR uviedol, že komunikujú s ministerstvom vnútra vo veci krádeží už od založenia pracovnej skupiny, ktorej úlohovou bolo riešiť krádeže v maloobchode. „Aktuálne komunikujeme aj vo veci úpravy priestupkového zákona tak, aby sme spoločne nastavili opatrenia, ktoré nebudú na jednej strane neprimerané tvrdé, ale legislatívne nastavené tak, aby riešili opakovanú recidívu a boli vymožiteľné. Vo veci horalkového zákona máme viacero návrhov a zvažujeme úpravu pôvodného nastavenia zákona v upravenej forme, tak aby bola postihovaná recidíva,“ priblížil. Zdôraznil, že cieľom je spravodlivé a efektívne riešenie. „Nechceme opäť plniť väznice páchateľmi, ktorí ukradli tovar v hodnote desiatok eur, a zo štátneho rozpočtu platiť mnohonásobne viac za väznenie a neprimerane zaťažiť štátny rozpočet,“ dodal Lazarov.
Fico cez víkend vyhlásil, že ak sa v praxi ukáže, že niektoré paragrafy v Trestnom zákone nefungujú a prináša to negatívny jav, treba to zrušiť. Zákon sa dá podľa neho zmeniť aj v zrýchlenom režime. Vyhlásil, že sa čuduje niektorým štátnym predstaviteľom, prečo sa „tak držia“ novelizácie trestných kódexov, ktorá podľa opozície aj samospráv nárast kriminality spôsobila. Pripomenul však, že aj keď sa sprísni zákon, nevedie to páchateľov prestať s trestnou činnosťou.
