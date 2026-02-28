< sekcia Slovensko
Premiér: Ľudia v zahraničí by mali voliť vo volebnej miestnosti
S informáciou o obmedzení hlasovania zo zahraničia pri voľbách prišlo v utorok (24. 2.) opozičné PS.
Autor TASR
Bratislava 28. februára (TASR) - Predseda vlády SR Robert Fico (Smer-SD) považuje za správne, aby Slováci, ktorí žijú v zahraničí a chcú voliť, navštívili určenú volebnú miestnosť, buď na veľvyslanectve, konzuláte alebo na inom určenom mieste, prebrali si tam obálku s hlasovacími lístkami a aby si za plentou vo volebnom boxe v súkromí bez ovplyvňovania vybrali a upravili volebný lístok. Fico to vyjadril vo videu na sociálnej sieti s tým, že tak podľa neho vyzerajú demokratické, priame a tajné voľby.
„Dnes platí, že ak ste napríklad v Kanade a môžete voliť, otvoríte si príslušnú stránku ministerstva vnútra, tam sa zaregistrujete, vytlačíte si lístok, dostanete obálky a pošlete vybraný hlasovací lístok poštou na Slovensko,“ demonštroval Fico.
Tvrdí, že v roku 2023 takto poštou prišli prvé hlasovacie lístky zo zahraničia aj mesiac pred samotnými voľbami. Volič tak podľa Fica nemal šancu zohľadniť priebeh volebnej kampane a množstvo udalostí, ku ktorým došlo. Dodal, že voľba poštou sa dá manipulovať.
S informáciou o obmedzení hlasovania zo zahraničia pri voľbách prišlo v utorok (24. 2.) opozičné PS. Fico v stredu (25. 2.) vyhlásil, že nevylučuje zrušenie hlasovania poštou v parlamentných voľbách zo zahraničia. Tvrdil, že vláda takýto návrh nepripravuje, ale ak s ním prídu poslanci parlamentu, bude to považovať za dobrý nápad. Podpredseda Národnej rady SR Tibor Gašpar (Smer-SD) v piatok (27. 2.) uviedol, že návrh by mohol prísť do parlamentu už na aprílovú schôdzu. Zámer nahradiť voľbu poštou hlasovaním na ambasádach a prípadných vybraných miestach obhajuje obavou z manipulovania volieb aj prostredníctvom hlasovania korešpondenčnými lístkami.
