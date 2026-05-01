< sekcia Slovensko
VIDEO: Fico: Ľuďom práce treba prejavovať elementárnu slušnosť
Prvý májový deň je podľa jeho slov spojený aj s mierom.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Bánovce nad Bebravou 1. mája (TASR) - Ľuďom práce treba prejavovať elementárnu slušnosť a rešpekt. Vo svojom prejave na prvomájových oslavách v rámci Dňa sociálnej demokracie v Bánovciach nad Bebravou to povedal predseda vlády SR Robert Fico (Smer-SD). Podľa jeho slov treba ľuďom na Slovensku viac pripomínať prínos robotníkov pre národné bohatstvo.
„Bez ľudí, ktorí robia na stavbách, na diaľniciach a ktorí tvoria hodnoty, by táto krajina nemohla existovať. Naopak, musíme podstatne viac pripomínať príspevok týchto ľudí, pokiaľ ide o tvorbu národného bohatstva. Nemôže byť každý influencer a škeriť sa do kamery. Potrebujeme aj ľudí, ktorí v tejto krajine budú jednoducho niečo robiť. Veľká česť a úcta každému, kto pracuje,“ vyhlásil Fico.
Pripomenul, že v pracovnoprávnej oblasti sa podarilo v minulosti urobiť veľa dôležitých krokov, ku ktorým patrí novela Zákonníka práce, vylepšenie kolektívneho vyjednávania či rast minimálnej mzdy. „Chcem prisľúbiť, že nebudeme prijímať žiadne rozhodnutia, ktoré by mali ohrozovať pracovnoprávne postavenie zamestnancov. Urobíme všetko pre to, aby sme opäť vrátili do Ústavy SR vek pri odchode do dôchodku, ktorý predchádzajúca vládna koalícia z ústavy vyhodila,“ poznamenal Fico.
Prvý májový deň je podľa jeho slov spojený aj s mierom. Vyzval ľudí, aby nepovažovali za samozrejmosť, že sa ráno zobudia a majú teplú vodu, môžu si kúpiť potraviny či pohonné látky. „Neberme ako samozrejmé, že sme bezpečnou krajinou. Skúste sa ísť prejsť večer v Bruseli po meste - neodporúčam. Slovensko je mierovou a bezpečnou krajinou a musíme si tieto dve základné charakteristiky udržať za každú cenu,“ zdôraznil premiér.
Vyjadril sa aj k 22. výročiu vstupu Slovenska do Európskej únie (EÚ), ktoré pripadá na prvý májový deň. „Fakt je ten, že Únia je dnes v hlbokej kríze a musíme byť súčasťou zmien, ktoré sa cez EÚ prevalia ako nejaké cunami, či to EÚ chce alebo nie. Ale budeme súčasťou týchto zmien len vtedy, ak budeme robiť suverénnu slovenskú zahraničnú politiku orientovanú na všetky štyri svetové strany,“ dodal Fico.
