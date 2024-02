Fico: Šimkovičovú by sme aj tak neodvolali, má zdravé názory

Bratislava 5. februára (TASR) - Koalícia stojí za šéfkou rezortu kultúry Martinou Šimkovičovou (nominantka SNS). Vyplýva to z vyjadrenia premiéra Roberta Fica (Smer-SD). To, že pod návrhom PS a SaS na zvolanie mimoriadnej schôdze parlamentu na odvolávanie ministerky nebolo dostatok podpisov, označil za blamáž a hanbu.



"Ministerku by sme aj tak nikdy neodvolali, má suverénne, slovenské, zdravé názory. Taká má byť ministerka kultúry," skonštatoval.



Predseda Národnej rady (NR) SR Peter Pellegrini v pondelok informoval, že nezvolá mimoriadnu schôdzu na odvolanie ministerky kultúry. Pod návrhom, ktorý opozičné strany PS a SaS podali v piatok (2. 2.), je podľa neho len 28 podpisov, pričom potrebných je 30. PS reagovalo, že išlo o administratívny omyl. Avizuje, že spolu so SaS návrh podajú opäť v utorok (6. 2.).