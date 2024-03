Premiér: Máme záujem rozvíjať sociálny dialóg so samosprávami

Bratislava/Častá 11. marca (TASR) - Vláda chce rozvíjať sociálny dialóg s predstaviteľmi samospráv, ktorý tu v minulých rokoch chýbal. Predseda vlády SR Robert Fico (Smer-SD) to zdôraznil na pondelkovom otvorení nových a zrekonštruovaných priestorov materskej školy i základnej školy v obci Častá v pezinskom okrese.



Vo svojom príhovore ocenil spôsob, akým dokázala samospráva v Častej zužitkovať externé zdroje na rozšírenie kapacít škôlky aj školy. "Blahoželám obci k tomuto výkonu, pretože preinvestovať v takom krátkom čase 4,5 milióna eur, ktoré sú predovšetkým z eurofondov, to je malý zázrak. Nehovoriac o krátkosti realizácie tohto projektu," zdôraznil premiér.



Poukázal pritom na to, že na takýchto konkrétnych príkladoch je vidieť, akí dôležití sú ľudia stojaci na čele samospráv, rovnako i to, aká je dôležitá spolupráca medzi centrálnou mocou a samosprávami. Verí, že k rozvoju obcí, miest a krajov prispejú aj kroky jeho vlády, okrem intenzívneho dialógu pritom poukázal na legislatívne úpravy týkajúce sa novelizácie zákona o verejnom obstarávaní či zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie (EIA).



Fico rovnako spomenul záujem efektívnejšie čerpať eurofondové zdroje prostredníctvom samospráv. "Máme pred sebou obrovský balík peňazí v európskych fondoch, ktoré štát veľmi ťažko vyčerpá, preto sa chceme dohodnúť s miestnymi, no najmä regionálnymi samosprávami, aby sme čo najväčší objem peňazí presunuli práve týmto samosprávam," upozornil Fico.



Premiér takisto avizoval, že v malokarpatskom regióne by sa malo uskutočniť aj výjazdové rokovanie vlády.



Prístavbu materskej i nadstavbu základnej školy realizovala obec Častá prostredníctvom príspevku z Integrovaného regionálneho operačného programu. V prostredí oboch zariadení sa vytvorili nové triedy i ďalšie spoločné priestory. Došlo aj k úprave areálov, výstavbe športovísk či oddychových zón. Obec pri projektoch kládla dôraz na zelené opatrenia vrátane zachytávania dažďovej vody a jej opätovného využitia.