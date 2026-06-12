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Premiér: Manželstvo môže v SR podľa Ústavy SR uzavrieť len muž a žena
Premiér navštívil osobitnú matriku na Ministerstve vnútra SR, ktorá ako jediná môže zapisovať do slovenskej matriky manželstvá uzatvorené v zahraničí.
Autor TASR
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Bratislava 12. júna (TASR) - Manželstvo na Slovensku môže podľa Ústavy SR uzavrieť len muž a žena. Vyhlásil to v piatok popoludní predseda vlády SR Robert Fico (Smer-SD) po tom, čo navštívil osobitnú matriku na Ministerstve vnútra SR, ktorá ako jediná môže zapisovať do slovenskej matriky manželstvá uzatvorené v zahraničí.
„Všetci ste určite zaznamenali, že o zápis do slovenskej matriky sa snažia aj homosexuálne páry, ktoré uzatvorili manželstvo v krajinách, kde je to prípustné. Aby neboli žiadne pochybnosti. Plne rešpektujem reálny život a situácie, keď ľudia rovnakého pohlavia žijú v partnerskom vzťahu. Na druhej strane musím chrániť Ústavu SR, ktorá definuje manželstvo ako jedinečný zväzok muža a ženy,“ povedal premiér. Fico poďakoval zamestnancom osobitnej matriky za plnohodnotnú diskusiu.
Podľa Fica sa so zamestnancami osobitnej matriky zhodli na tom, že súčasná právna úprava neumožňuje na Slovensku zápis manželstva osôb rovnakého pohlavia, aj keď takéto manželstvo uzatvorili v cudzom štáte, ktorý to povoľuje. „Osobitná matrika preto nesmie zapísať manželstvo, ktoré je v rozpore s ústavnou definíciou manželstva ako zväzku muža a ženy. Nie je možné žiadať zapísanie niečoho, čo v našom právnom poriadku neexistuje,“ uviedol predseda vlády SR.
Odporcovia tohto názoru podľa Fica odkazujú na rozhodnutia medzinárodných súdov. Zároveň poznamenal, že ešte v minulosti Smer do Ústavy SR presadil aj ustanovenie, že v otázkach národnej identity a manželstva má slovenské právo prednosť pred právom medzinárodným. Fico povedal aj to, že pripravujú posilnenie paragrafu zákona o matrikách. Podľa jeho slov musia len nastaviť časový harmonogram jeho schválenia.
„Všetci ste určite zaznamenali, že o zápis do slovenskej matriky sa snažia aj homosexuálne páry, ktoré uzatvorili manželstvo v krajinách, kde je to prípustné. Aby neboli žiadne pochybnosti. Plne rešpektujem reálny život a situácie, keď ľudia rovnakého pohlavia žijú v partnerskom vzťahu. Na druhej strane musím chrániť Ústavu SR, ktorá definuje manželstvo ako jedinečný zväzok muža a ženy,“ povedal premiér. Fico poďakoval zamestnancom osobitnej matriky za plnohodnotnú diskusiu.
Podľa Fica sa so zamestnancami osobitnej matriky zhodli na tom, že súčasná právna úprava neumožňuje na Slovensku zápis manželstva osôb rovnakého pohlavia, aj keď takéto manželstvo uzatvorili v cudzom štáte, ktorý to povoľuje. „Osobitná matrika preto nesmie zapísať manželstvo, ktoré je v rozpore s ústavnou definíciou manželstva ako zväzku muža a ženy. Nie je možné žiadať zapísanie niečoho, čo v našom právnom poriadku neexistuje,“ uviedol predseda vlády SR.
Odporcovia tohto názoru podľa Fica odkazujú na rozhodnutia medzinárodných súdov. Zároveň poznamenal, že ešte v minulosti Smer do Ústavy SR presadil aj ustanovenie, že v otázkach národnej identity a manželstva má slovenské právo prednosť pred právom medzinárodným. Fico povedal aj to, že pripravujú posilnenie paragrafu zákona o matrikách. Podľa jeho slov musia len nastaviť časový harmonogram jeho schválenia.