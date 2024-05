Premiér: Mieru neprospieva, keď sa rozdeľujeme na základných veciach

Bratislava 8. mája (TASR) - Mieru neprospieva, keď sa rozdeľujeme na základných veciach. Tam, kde sa treba spájať a opierať sa o tradície či hodnoty, nerozdeľujme krajinu, pretože to škodí mieru. Vyhlásil to pri príležitosti Dňa víťazstva nad fašizmom premiér Robert Fico (Smer-SD). V príhovore na vojenskom pamätníku Slavín v Bratislave pripomenul, že si váži každú obeť druhej svetovej vojny, ktorá priniesla porážku fašizmu.



Fico zdôraznil, že Slovensko a Československo oslobodila Červená armáda a vojaci rumunskej armády. To podľa neho vytvára silné puto medzi obyvateľmi Slovenska a obyvateľmi bývalého Sovietskeho zväzu. Premiér odmietol prekrúcanie dejín a zdôraznil, že najväčší podiel na porazení fašizmu a na víťazstve v druhej svetovej vojne mali vojská Červenej armády bývalého Sovietskeho zväzu.



Premiér tvrdí, že mieru neprospieva, ak sa o vojne hovorí s ľahkovážnosťou. Je sklamaný z EÚ, ktorá vznikla ako mierový projekt, no nie je schopná ponúknuť zmysluplný mierový plán pre konflikt na Ukrajine. "Je to veľký prejav slabosti EÚ," povedal. Myslí si, že sa Únia nevie postaviť na vlastné nohy v otázkach zahraničnej politiky.



Jediná zbraň, ktorú máme, je podľa Fica rešpektovanie medzinárodného práva. Zopakoval, že musíme robiť všetko preto, aby naša zahraničná politika, postavená na členstve v EÚ a NATO, bola orientovaná na všetky štyri svetové strany.