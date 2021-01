Premiér: Moje stanovisko o testovaní ostáva nemenné

Bratislava 15. januára (TASR) – Predseda vlády SR Igor Matovič (OĽANO) nemení svoje stanovisko, ktoré sa týka formy a spôsobu plošného testovania. Povedal to po piatkovom rokovaní vlády s tým, že finálne rozhodnutie príde v sobotu (16. 1.)



Verí, že sobotňajšie rokovanie dospeje k spoločne akceptovanému riešeniu. Nechcel však povedať, či pre svoju myšlienku plošného testovania získal ministrov, neodpovedal priamo ani na otázku, či bude ochotný ustúpiť v prípade, že bude prevládať názor testovať len v pandémiou najpostihnutejších okresoch.



Priznal, že ak by bolo testovanie naozaj masívne a týkalo by sa celej krajiny, "máme testov len tak-tak", na prípadné ďalšie kolá bude potrebné testy dokúpiť. "Zajtra sa rozhodneme, kto to nakúpi," povedal smerom k sobotňajšiemu rokovaniu.



Samosprávam odkázal, aby sa poctivo na testovanie pripravovali. Naznačil, že spolu s rezortom vnútra pracujú na manuáli pre samosprávy, rovnako tak uistil, že štát bude ústretový k požiadavkám miest a obcí pri zabezpečení a organizácii testovania.



Verí, že fungovanie koalície nie je v súčasnosti reálne ohrozené, opakuje však želania, "aby si koaličný partner uvedomil, že toto nie je obdobie na naháňanie percent".



Vláda sa mala zaoberať návrhom plošného testovania na Slovensku, o ktorom informoval už v pondelok (11. 1.) premiér. Proti jeho návrhu sa však postavila otvorene SaS, ktorá podporuje testovanie v najpostihnutejších okresoch a pravidelné testovanie vo firmách. Rovnako i strana Za ľudí sa prihovára za podporu pravidelného testovania vo firmách, zdôrazňuje aj nevyhnutnosť kapacitne rozšíriť možnosti mobilných odberových miest.



Proti plošnému celoslovenskému testovaniu sú tiež odborníci, ktorí v súčasných poveternostných podmienkach a aj v súvislosti s prítomnosťou agresívnejšej britskej mutácie vírusu vidia v celoplošnom testovaní viac rizík ako benefitov.



Podpredseda vlády a minister hospodárstva Richard Sulík (SaS) po rokovaní povedal, že sa v otázke testovania výrazne posunuli a že "sa blížia k rozumnému kompromisu". Ministerka spravodlivosti Mária Kolíková (Za ľudí) verí "vo výsledok, v ktorom budú ministri jednotní", s dosiahnutím konsenzu ráta aj minister práce, sociálnych vecí a rodiny Milan Krajniak (Sme rodina). Vicepremiérka a ministerka pre informatizáciu Veronika Remišová (Za ľudí) oznámila, že sa na rokovaní nedohodli na materiáli, ktorý sa im predostrel, novú verziu by mali dostať v piatok podvečer. Remišová kritizovala fakt, že s materiálom oboznamovali ministri až priamo na rokovaní, odmietla aj niektoré návrhy v ňom obsiahnuté, napríklad podmieňovať pobyt 11-ročných detí vonku tým, že absolvujú testovanie s negatívnym výsledkom.